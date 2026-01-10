La Asociación contra el Cáncer organiza talleres de apoyo emocional
Autoestima, manejo de la incertidumbre y maquillaje, las propuestas para enero
La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Zamora ha organizado actividades de apoyo emocional para pacientes con cáncer y sus familias.
El 14 de enero, a las 12.30 horas en la biblioteca del Hospital Provincial, el psicólogo Rubén Sánchez imparte un taller sobre el manejo de la incertidumbre.
El 26 de enero, a las 17.00 horas en la sede de la Asociación contra el Cáncer, se celebrará un taller grupal de autoestima, a cargo de la psicóloga Sara Alonso.
El 28 de enero, con la colaboración del IES María de Molina, se llevará a cabo en la misma sede de la avenida de Portugal 42 el taller "ponte guapa y te sentirás mejor", de automaquillaje y cuidados de la piel, dirigido a pacientes oncológicos, con el objetivo de favorecer el bienestar personal y la autoestima, las pacientes interesadas, tendrán que llevar sus cosméticos por motivos de higiene.
Estas iniciativas reflejan el compromiso de la entidad con el bienestar psicológico, la atención integral y el acompañamiento emocional de las personas con cáncer y de su entorno más cercano.
Las personas interesadas pueden inscribirse en el teléfono gratuito 900 100 036 o en los correos electrónicos ruben.sanchez@contraelcancer.es y sara.alonso@contraelcancer.es.n
- El paso de 'Francis' por Zamora se desinfla: la probabilidad de una gran nevada, cada vez más baja
- Los primeros copos de nieve llegarán a Zamora este domingo: así se prevé el paso de 'Francis' por la provincia
- Así era en los años 50 Monte la Reina, el prestigioso campamento militar de universitarios
- Piden 15 años de prisión al dueño de By Alice por drogas, armas y blanqueo: juicio en la Audiencia de Zamora
- Un Avant de Lugo a Zamora, solución de Renfe para la parada de Sanabria
- Suelo para dar vivienda pública a 800 zamoranos: el 'regalo de Reyes' que el Ayuntamiento hace a la Junta
- Laura, mujer transexual de Zamora: 'El camino es difícil, pero hay que vivir, los miedos no duran siempre
- Francis' no se olvida de Zamora y deja un reguero de nieve por toda la provincia