La Asociación contra el Cáncer organiza talleres de apoyo emocional

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Zamora ha organizado actividades de apoyo emocional para pacientes con cáncer y sus familias.

El 14 de enero, a las 12.30 horas en la biblioteca del Hospital Provincial, el psicólogo Rubén Sánchez imparte un taller sobre el manejo de la incertidumbre.

El 26 de enero, a las 17.00 horas en la sede de la Asociación contra el Cáncer, se celebrará un taller grupal de autoestima, a cargo de la psicóloga Sara Alonso.

El 28 de enero, con la colaboración del IES María de Molina, se llevará a cabo en la misma sede de la avenida de Portugal 42 el taller "ponte guapa y te sentirás mejor", de automaquillaje y cuidados de la piel, dirigido a pacientes oncológicos, con el objetivo de favorecer el bienestar personal y la autoestima, las pacientes interesadas, tendrán que llevar sus cosméticos por motivos de higiene.

Estas iniciativas reflejan el compromiso de la entidad con el bienestar psicológico, la atención integral y el acompañamiento emocional de las personas con cáncer y de su entorno más cercano.

Las personas interesadas pueden inscribirse en el teléfono gratuito 900 100 036 o en los correos electrónicos ruben.sanchez@contraelcancer.es y sara.alonso@contraelcancer.es.n