Planes de ocio
Antonio Monterrubio da a conocer su último ensayo en la Biblioteca
El espacio cultural acoge dos nuevas presentaciones la próxima semana
Antonio Monterrubio Prada presentó el viernes en la Biblioteca Pública de Zamora el ensayo "El serano", donde rinde tributo a su origen sanabrés y supone un homenaje al diálogo, un alegato a favor del lenguaje como instrumento de creación y acción. En el acto el autor estuvo acompañado por el escritor Félix Población.
Actividades
La próxima semana el centro cultural acoge dos presentaciones literarias. La primera corresponde a la novela "El amor en tiempos de obediencia" de Gemma Armada Santos.
La autora, que estudió Periodismo pero se dedica a la dietética y medicina tradicional china, estará acompañada de Diana Sanchís, de Retahilo ediciones, el 13 de enero a las 19.00 horas.
Ángel Luis Moraga desgranará, el viernes día 16 de enero a las 19.00 horas, "Bajo la nieve", un libro integrado por diez cuentos independientes que tienen como hilo conductor una profesora de Secundaria que se queda atrapada en la nieve con un grupo de alumnos.
Exposición
Además, la sala de exposiciones acoge la muestra "Una mirada a la memoria. Agustín García Calvo" que ofrece una visión más cercada de la vida y la obra de este zamorano a través de una amplia selección de materiales que integran el fondo documental de la Editorial Lucina.
Suscríbete para seguir leyendo
- El paso de 'Francis' por Zamora se desinfla: la probabilidad de una gran nevada, cada vez más baja
- Los primeros copos de nieve llegarán a Zamora este domingo: así se prevé el paso de 'Francis' por la provincia
- Así era en los años 50 Monte la Reina, el prestigioso campamento militar de universitarios
- Piden 15 años de prisión al dueño de By Alice por drogas, armas y blanqueo: juicio en la Audiencia de Zamora
- Un Avant de Lugo a Zamora, solución de Renfe para la parada de Sanabria
- Suelo para dar vivienda pública a 800 zamoranos: el 'regalo de Reyes' que el Ayuntamiento hace a la Junta
- Laura, mujer transexual de Zamora: 'El camino es difícil, pero hay que vivir, los miedos no duran siempre
- Francis' no se olvida de Zamora y deja un reguero de nieve por toda la provincia