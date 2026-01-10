Antonio Monterrubio da a conocer su último ensayo en la Biblioteca

Antonio Monterrubio Prada presentó el viernes en la Biblioteca Pública de Zamora el ensayo "El serano", donde rinde tributo a su origen sanabrés y supone un homenaje al diálogo, un alegato a favor del lenguaje como instrumento de creación y acción. En el acto el autor estuvo acompañado por el escritor Félix Población.

Actividades

La próxima semana el centro cultural acoge dos presentaciones literarias. La primera corresponde a la novela "El amor en tiempos de obediencia" de Gemma Armada Santos.

La autora, que estudió Periodismo pero se dedica a la dietética y medicina tradicional china, estará acompañada de Diana Sanchís, de Retahilo ediciones, el 13 de enero a las 19.00 horas.

Ángel Luis Moraga desgranará, el viernes día 16 de enero a las 19.00 horas, "Bajo la nieve", un libro integrado por diez cuentos independientes que tienen como hilo conductor una profesora de Secundaria que se queda atrapada en la nieve con un grupo de alumnos.

Exposición

Además, la sala de exposiciones acoge la muestra "Una mirada a la memoria. Agustín García Calvo" que ofrece una visión más cercada de la vida y la obra de este zamorano a través de una amplia selección de materiales que integran el fondo documental de la Editorial Lucina.