300.000 euros para mejorar los colegios rurales de la provincia de Zamora

Las subvenciones permitirán cubrir obras y actuaciones de reparación, mantenimiento y mejora de los centros de Educación Infantil y Primaria

Colegio de Almaraz de Duero.

Colegio de Almaraz de Duero. / MIGUEL ÁNGEL LORENZO

Leticia Galende

Los colegios del medio rural de la provincia de Zamora recibirán un importante impulso gracias a una inversión conjunta de 300.000 euros por parte de la Diputación de Zamora y la Junta de Castilla y León. El objetivo que se busca es mejorar, reparar y conservar los centros de Educación Infantil y Primaria de los municipios más pequeños.

Las ayudas, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia, están dirigidas a los ayuntamientos de localidades con menos de 5.000 habitantes que sean titulares de estos centros educativos. De esta forma, se pretende garantizar que niños y niñas del entorno rural cuenten con instalaciones seguras, modernas y en buen estado.

Del total previsto, la Diputación de Zamora aporta 120.000 euros, con cargo a su presupuesto de 2025, mientras que la Junta de Castilla y León, a través de su Consejería de Educación, financia los 180.000 euros restantes, incluidos en los presupuestos autonómicos de 2026.

Las subvenciones permitirán cubrir obras y actuaciones de reparación, mantenimiento y mejora de los colegios, siempre que se realicen desde ahora y hasta el 30 de agosto de 2026.

Los ayuntamientos interesados tienen 15 días hábiles para presentar su solicitud, a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOP, que fue el viernes 9 de enero. El trámite deberá realizarse de forma telemática, a través del registro telemático de la Diputación de Zamora.

