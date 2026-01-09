Veinte mil zamoranos pasaron por la feria Muévete estas navidades

La feria de ocio Muévete 2025 ha finalizado su reciente edición con un balance extraordinariamente positivo, registrando una afluencia total de 20.000 visitantes durante sus diez días de apertura al público. El evento, que se desarrolló en el recinto ferial Ifeza desde el 22 de diciembre hasta el pasado 4 de enero, ha logrado cumplir con creces las expectativas de participación y satisfacción de las familias zamoranas.

Uno de los puntos clave de este año, indican los organizadores en una nota de prensa, ha sido la mejora en la experiencia del usuario. La implementación de la venta de entradas online y el sistema de reserva por horas para la pista de hielo permitieron una gestión fluida del recinto, eliminando las largas colas de ediciones anteriores. Asimismo, la organización facilitó el acceso mediante un servicio de autobuses gratuitos diarios que conectaron tanto el centro de la ciudad como las diversas comarcas de la provincia con Ifeza.

Atracciones estrella: Hielo e Hinchables gigantes

El entretenimiento de este año estuvo marcado por la gran acogida de sus principales atracciones:

· Pista de hielo: Con casi 600 metros cuadrados, se mantuvo como la actividad más demandada.

· Tobogán de hielo: La gran novedad de esta edición, que atrajo a público de todas las edades.

· Xtreme Run: Un hinchable de más de 500 metros de superficie que supuso un éxito rotundo en cuanto a participación y diversión.

El Pabellón de Cristal se convirtió en el corazón del ocio infantil con hinchables específicos para los más pequeños y la visita de los Pajes Reales. Además, la oferta educativa y deportiva destacó por su calidad:

Talleres diarios: Desde manualidades y globoflexia hasta el aclamado taller Masterchef Navideño .

Deporte: El trofeo FUTSAL 3x3, celebrado durante seis jornadas, generó un vibrante ambiente deportivo entre los jóvenes de la capital y la provincia.

La organización agradece el apoyo de los patrocinadores, Diputación de Zamora y Caja Rural, cuya colaboración ha sido fundamental para ofrecer una feria de alta calidad que dispone, además, de servicios completos de cafetería y guardarropa para el confort de los asistentes.

Con estas cifras de asistencia y el alto grado de satisfacción reportado, Muévete 2025 se despide reafirmando su compromiso con el ocio familiar y el dinamismo social de Zamora. Les esperamos en Muévete 2026.