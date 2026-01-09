Trabajo extra para los servicios municipales de Zamora: las toneladas de residuos que retiran al año de vertidos ilegales

El Ayuntamiento de Zamora ha retirado en el último año cerca de sesenta toneladas de residuos vertidos irregularmente y de forma incontrolada en vertederos no autorizados del término municipal.

El dato lo ha dado a conocer el concejal de Infraestructuras del Consistorio, Pablo Novo, que ha detallado que la última actuación de este tipo se ha producido en los últimos días en la zona de los antiguos gallineros del bosque de Valorio. La retirada de los residuos la llevan a cabo trabajadores de los servicios municipales en una labor fundamental para el cuidado del medio ambiente, según ha destacado el edil.

Algunos de los lugares en los que se han recogido residuos de vertidos ilegales a lo largo del último año, hasta sumar unas 60 toneladas retiradas, son la zona del río Duero de los Tres Árboles, el camino de la Nevera, la carretera de Carrascal o el Alto de Valorio, según ha precisado.

Sobre la denuncia realizada la pasada semana por el partido Ahora Decide, sobre la existencia de un vertedero ilegal en una parcela situada entre el barrio de Carrascal y el Centro de Tratamiento de Residuos de la provincia de Zamora, el Ayuntamiento, una vez comprobado que el vertido se encuentra en una parcela de titularidad municipal, procederá a la contratación de una empresa especializada para la retirada de ese vertido. Entre los enseres, escombros y otros residuos depositados en ese punto de forma irregular figuraban también los restos de un burro, del que quedaba poco más que el esqueleto.