El tardeo se consolida como motor de consumo en Zamora

La hostelería zamorana ha cerrado la campaña de Navidad con un balance positivo, marcado por una elevada afluencia de público y un cambio de hábitos que está beneficiando especialmente a bares y cafeterías: el auge del tardeo. Y es que salir a comer fuera y prolongar la jornada con copas por la tarde se ha convertido en una tendencia cada vez más consolidada. "Hay una notoria tendencia al tardeo, la gente ahora mismo sale mucho más a comer y luego a tomar copas, aunque la noche se mantiene con gente más joven", valora Ángel Vicente Martín, presidente de la Asociación Zamorana de Empresarios de Hostelería (Azehos).

Buenas sensaciones entre el sector por una campaña navideña en la que "prácticamente ha estado todo lleno, tanto en la previa de Navidad con las comidas y cenas de empresa como durante los días festivos", añade. Consumo que se ha visto favorecido además por la coincidencia de festivos con jueves, viernes y fin de semana, junto a la unión de vacaciones. "Ahora está muy de moda el turismo lumínico, además todas las acciones que se han realizado desde las instituciones y Caja Rural para ofrecer conciertos y otras actividades ha influido bastante a la hora de retener a la gente", expone.

Cenas fuera de casa en Nochebuena

Los restaurantes han sido los grandes protagonistas de estas fechas con una demanda elevada incluso en días tradicionalmente más familiares. Según apunta el responsable de Azehos, cada vez más establecimientos han optado por abrir para cenar en Nochebuena, una noche que hasta hace pocos años solía permanecer cerrada. "Se va abriendo más porque la demanda está ahí y el sector responde", apunta.

Aumento de las peticiones para comer y cenar en los días festivos, motivado por la decisión de muchas familias de optar por restaurantes al valorar tanto el coste como la comodidad de tenerlo todo preparado, unido a que los hogares son cada vez más pequeños y con menor capacidad para acoger grandes reuniones familiares. Asimismo, también se ha incrementado la demanda de menús para llevar a casa los días de Nochebuena, Navidad, Año Nuevo y Nochevieja.

Subida de precios

Desde la hostelería zamorana señalan que el cliente presta cada vez más atención al precio y opta por opciones más asequibles. "La gente sale, pero muchos ajustan lo que consumen", apunta Vicente, quien subraya que son los propios hosteleros los que están adaptando cartas y propuestas para contener los precios y seguir atrayendo al público pese al encarecimiento de las materias primas. "Todo ha subido, pero especialmente los productos básicos como el café, el azúcar o los huevos", matiza.

Inflación que se traduce en una subida de precios progresiva durante todo el año "porque los costes, según han ido subiendo, se han ido aplicando", explica el presidente de Azehos. Sin embargo, "si los precios de las materias primas se mantienen, lógicamente, se van a mantener los precios", avanza.

Alojamientos al 90%

En cuanto al ámbito hotelero, el responsable de la asociación estima que, durante las pasadas fiestas, la ocupación ha estado en torno al 85-90%, una cifra alta aunque sin llegar al lleno total, puesto que la Navidad "no es una época de turismo convencional, sino de más visitas familiares, lo que limita la ocupación al 100%".

Cuesta de enero

Tras el impulso navideño, la hostelería zamorana afronta ahora la habitual cuesta de enero con prudencia. "Tenemos la esperanza puesta, y no puede ser de otra manera, en que Las Edades del Hombre nos sigan trayendo turistas a Zamora y que la hostelería siga funcionando gracias a todo este turismo que viene promovido por la exposición", detalla.

Esperanza que da título a la muestra y en la que el sector confía para ayudar a sostener la actividad en un mes tradicionalmente flojo.