Los socialistas zamoranos cargan contra la "política nula" de vivienda de la Junta: "Tienen que salvarle las vergüenzas"
La portavoz socialista en la Diputación, Sandra Veleda, lamenta la falta de vivienda en pueblos en los que hay opciones de trabajo pero lugares para que las familias puedan vivir en ellos
El PSOE ha cargado contra la política de vivienda de la Junta de Castilla y León, especialmente en el medio rural, donde la actuación del Gobierno regional es "nula" y además tres de cada cuatro euros de su presupuesto en la materia proviene del Gobierno de España, según han sostenido este viernes la portavoz del grupo socialista en la Diputación de Zamora, Sandra Veleda, y el secretario autonómico de Política Municipal del PSOE, Fran Díaz.
Veleda ha declarado que "al final, muchas veces los ayuntamientos, incluso la propia Diputación Provincial, tienen que salvarle las vergüenzas a la Junta de Castilla y León" porque no es capaz de ejercer las competencias propias que tiene en la materia. Al respecto, ha denunciado que la Institución provincial ya tenía en 2025 ayudas para la rehabilitación de viviendas en desuso de los pueblos para destinarlas al alquiler y a la Junta "le entró un alarde competencial" y retrasó esa ayudas porque era su competencia, ha sostenido Veleda.
Igualmente, ha lamentado que en algunos pueblos en ocasiones haya opciones de trabajo y las familias que quieren asentarse en ellos no encuentran vivienda.
Sobre esta materia, Fran Díaz ha asegurado que la política de la Junta es "absolutamente nula en el ámbito de la vivienda protegida" pese a la "situación tensionada" en muchas capitales de provincia de Castilla y León y la problemática de falta de vivienda en el medio rural.
