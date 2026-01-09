¿Puede repetirse la catástrofe de Ribadelago 67 años después? Zamora es la provincia con más planes de emergencia de presas

En un día como este 9 de enero, marcado en negro en la historia de los pantanos de la provincia porque fue cuando en el año 1959 tuvo lugar la tragedia de la presa rota de Vega de Tera que anegó Ribadelago, cabe preguntarse qué pasaría si hoy en día se produjera una rotura de presa u otra emergencia similar en alguno de los saltos de agua de la provincia.

Para minimizar los daños en una situación de ese tipo y que, bajo ningún concepto, pueda repetirse una desgracia como la que acabó con la vida 144 vecinos de la localidad situada a orillas del lago de Sanabria, en España existe una estricta normativa desde el año 2021 que exige planes de seguridad específicos en todas las presas de cierto tamaño.

Sin embargo, casi un lustro después del decreto que los regula, en España tres de cada cuatro presas estatales no han implantado planes de emergencia, según denunció en otoño la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil. En el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Duero, el panorama es algo mejor y las presas que tienen implantados esos planes son el 55% (43 de 76), según datos facilitados a este diario por la CHD a través del organismo de Transparencia del Gobierno de España.

Zamora es, de la toda la Confederación Hidrográfica del Duero, la provincia con mayor porcentaje de implantación de esos protocolos de seguridad que incluyen planes de evacuación o sirenas de aviso a la población, ya que ya cuentan con ellos trece de las catorce presas que lo requieren y la otra está en tramitación, según la CHD.

Eso supone que el 93% de los saltos de agua de la provincia tienen unos planes acordes con la normativa española vigente, especialmente la establecida en las Normas Técnicas de Seguridad de Presas y Embalses aprobadas por el Real Decreto 264/2021, que establecen requisitos para la clasificación de las presas, la elaboración de planes de emergencia y la revisión periódica de su comportamiento estructural.

La sensibilización que existe en la provincia tras la catástrofe de Ribadelago puede haber influido en esa mayor implantación. También el hecho de que en Zamora todas las presas sean de gestión privada mediante concesión, ya que en las propias de gestión pública de la CHD el grado de implantación es menor que en las otras.

Desde Iberdrola, gestora de los grandes pantanos zamoranos, han explicado que complementa las exigencias de la normativa con planes específicos que incluyen inspecciones visuales regulares, auscultación instrumental y mantenimiento preventivo y correctivo, todo ello documentado en sistemas integrados de gestión.

Aliviadero de la presa de Ricobayo. / N. R. (Archivo)

Estas medidas buscan garantizar "la integridad física de la infraestructura y minimizar riesgos para las poblaciones y el medio ambiente, incorporando además criterios de sostenibilidad y control medioambiental en todas las actuaciones", han resaltado fuentes de Iberdrola.

Medidas para que la historia de la catástrofe de Ribadelago no se repita y tampoco se den riesgos como el que existió más recientemente de desbordamiento de la presa de Forata durante otra tragedia muy presente en la memoria colectiva, como la de la dana de Valencia.

Protocolos de seguridad en los principales embalses de la provincia

Todas las presas de la provincia que gestiona Iberdrola, y que por normativa deben contar con planes de emergencia, ya los tienen implantados, según han detallado fuentes de esa compañía hidroeléctrica, que gestiona los principales pantanos zamoranos.

Eso significa que grandes embalses como el de Ricobayo y otras presas de menor tamaño como pueden ser la del salto de Castro o la de Villalcampo, disponen de los protocolos adecuados para avisar a la población en caso de peligro.

Los planes permiten saber cómo actuar ante una emergencia y las medidas que se deben adoptar para minimizar los daños en el hipotético caso de que pudiera producirse una situación en la que existiese riesgo, como pudiera ser un desbordamiento de la presa o un riesgo de rotura.

Coordinación y simulacros para una respuesta rápida

En el ámbito operativo, Iberdrola aplica en las presas de la provincia protocolos adicionales, a mayores de los establecidos en los planes de seguridad, que tienen como objetivo la protección de esas infraestructuras estratégicas frente a actos vandálicos y la restricción de acceso en zonas críticas, siguiendo las recomendaciones del Comité Nacional Español de Grandes Presas.

Asimismo, se realizan simulacros periódicos de los planes de emergencia para coordinarse con Protección Civil y las autoridades locales, asegurando una respuesta rápida ante cualquier eventualidad.

Estas prácticas se alinean con los estándares internacionales de seguridad en grandes presas, han destacado desde la compañía.