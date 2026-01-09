Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Si quieres participar en el Carnaval de Zamora, necesitas saber esto: requisitos, premios y plazos

Abierto el plazo para participar en los concursos y ayudas: 25.000 euros para la convocatoria de este año

Desfile del Martes de Carnaval en Zamora el pasado año

Desfile del Martes de Carnaval en Zamora el pasado año / Jose Luis Fernández

Abril Oliva

¿Eres de los que nunca falla en el Carnaval de Zamora? Si tienes intención de participar ya sea en el desfile con tu grupo, en una carroza o en la murga a la que perteneces, debes de saber que el Ayuntamiento ya ha abierto el plazo para participar en los concursos y ayudas del Carnaval tras la publicación de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia el pasado 2 de enero. La convocatoria cuenta con una dotación total de 25.000 euros y el plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 30 de enero.

Las ayudas están dirigidas a grupos de Carnaval, carrozas y murgas, que podrán optar tanto a subvenciones por participación como a premios en función de su clasificación.

FECHAS CLAVES

  • Cierre del plazo de solicitudes: 30 de enero

Gala de Murgas:

  • Teatro Principal
  • 6 y 7 de febrero

Ayudas y premios para grupos de Carnaval

Pueden participar grupos formados por al menos 10 personas disfrazadas, con las siguientes cuantías:

Grupos de 10 a 30 personas

  • Ayuda por participación: 350 euros
  • Primer premio: 600 euros + diploma
  • Segundo premio: 450 euros + diploma
  • Tercer premio: 300 euros + diploma

Grupos de más de 31 personas

  • Ayuda por participación: 450 euros
  • Primer premio: 800 euros + diploma
  • Segundo premio: 650 euros + diploma
  • Tercer premio: 500 euros + diploma

Ayudas y premios para carrozas

Las carrozas que cumplan los requisitos establecidos en las bases recibirán:

  • Ayuda por participación: 800 euros
  • Primer premio: 600 euros + diploma
  • Segundo premio: 400 euros
  • Tercer premio: 300 euros

Ayudas y premios para murgas

Hasta 7 componentes

  • Ayuda por participación: 250 euros
  • Premio a la mejor murga: 250 euros

Más de 8 componentes

  • Ayuda por participación: 750 euros
  • Premio a la mejor murga: 750 euros

Además, se concederán menciones especiales:

  • Mejor disfraz
  • Diploma a la mejor letra dedicada a Zamora
  • Diploma a la copla más graciosa

