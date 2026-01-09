Si quieres participar en el Carnaval de Zamora, necesitas saber esto: requisitos, premios y plazos

¿Eres de los que nunca falla en el Carnaval de Zamora? Si tienes intención de participar ya sea en el desfile con tu grupo, en una carroza o en la murga a la que perteneces, debes de saber que el Ayuntamiento ya ha abierto el plazo para participar en los concursos y ayudas del Carnaval tras la publicación de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia el pasado 2 de enero. La convocatoria cuenta con una dotación total de 25.000 euros y el plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 30 de enero.

Las ayudas están dirigidas a grupos de Carnaval, carrozas y murgas, que podrán optar tanto a subvenciones por participación como a premios en función de su clasificación.

Desfile del Martes de Carnaval en Zamora / Jose Luis Fernández

FECHAS CLAVES Cierre del plazo de solicitudes: 30 de enero Gala de Murgas: Teatro Principal

6 y 7 de febrero



Ayudas y premios para grupos de Carnaval

Pueden participar grupos formados por al menos 10 personas disfrazadas, con las siguientes cuantías:

Grupos de 10 a 30 personas

Ayuda por participación: 350 euros

Primer premio: 600 euros + diploma

Segundo premio: 450 euros + diploma

Tercer premio: 300 euros + diploma

Grupos de más de 31 personas

Ayuda por participación: 450 euros

Primer premio: 800 euros + diploma

Segundo premio: 650 euros + diploma

Tercer premio: 500 euros + diploma

Ayudas y premios para carrozas

Las carrozas que cumplan los requisitos establecidos en las bases recibirán:

Ayuda por participación: 800 euros

Primer premio: 600 euros + diploma

Segundo premio: 400 euros

Tercer premio: 300 euros

Ayudas y premios para murgas

Hasta 7 componentes

Ayuda por participación: 250 euros

Premio a la mejor murga: 250 euros

Más de 8 componentes

Ayuda por participación: 750 euros

Premio a la mejor murga: 750 euros

Además, se concederán menciones especiales: