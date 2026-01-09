El PSOE afirma que Renfe ha sacado los colores a Mañueco y le ha hecho rectificar con la bonificación del 25% del AVE

El PSOE ha asegurado que Renfe ha "sacado los colores" al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y le ha hecho rectificar sobre la bonificación del 25% que concede el Gobierno regional a los viajeros frecuentes del AVE de la Comunidad, entre otros los de Zamora, para que puedan vivir aquí y desplazarse a trabajar o estudiar a otras ciudades, principalmente Madrid.

El secretario autonómico de Política Municipal del PSOE de Castilla y León, Fran Díaz, que este viernes se ha reunido con el grupo provincial socialista, ha sostenido que el hecho de que la Junta desbloqueara esa bonificación 24 horas después de la advertencia realizada por Renfe sobre el riesgo de que la ayuda pudiera retrasarse, al menos hasta marzo, demuestra la "incapacidad de gestión" del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, que "como siempre, llega tarde y mal". A su juicio, tanto Renfe como el Gobierno de España, "le ha sacado los colores" y eso ha permitido una rectificación que espero que entre en vigor ya mismo".

Ha subrayado que con su postura inicial, la Junta estaba "dejando tirados a miles de personas" tanto de Zamora como del conjunto de la Comunidad que se benefician de los abonos del AVE en las rutas de obligación de servicio público. Ha hecho hincapié igualmente en la "falta de capacidad a la hora de haber abordado en tiempo y forma" una cuestión, como la de los nuevos abonos "Pase Vía" que estaba "anunciada por parte de Renfe desde antes del inicio de las fiestas navideñas", ha declarado.

También ha aludido a la importancia de esos servicios ferroviarios de alta velocidad para poder trabajar en Madrid y mantener el lugar de residencia en Castilla y León, donde hay "una calidad de vida mucho mejor".