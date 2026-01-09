Propietarios privados de Zamora tendrán ayudas para rehabilitar viviendas y ponerlas en alquiler

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez y el consejero de Vivienda, Juan Carlos Suárez Quiñones, han firmado un protocolo con el fin de financiar actuaciones de rehabilitación de viviendas a propietarios privados del medio rural con el compromiso de ponerlas en alquiler asequible, una línea que se suma a las ya existentes de líneas para la compra de vivienda joven, líneas de ayuda al alquiler, la rehabilitación de viviendas municipales o la construcción de viviendas de protección oficial.

Faúndez explicó que en el medio rural de Zamora hay actualmente puestos de trabajo y personas dispuestas a ocuparlos, pero muchas veces no encuentran vivienda para residir en esas localidades. El caso es que sí existen también viviendas sin habitar, que no salen al mercado bien por falta de interés de los propietarios o bien porque no están en las debidas condiciones de habitabilidad.

"Se trata de activar el parque de vivienda privado, que por una serie de circunstancias, está sin utilizar". La fórmula establecida en el protocolo, que después se detallará en un convenio de cuatro años prorrogable por otros cuatro, es que Junta y Diputación financien en torno a un 50% del coste de la rehabilitación de las viviendas particularidades con la condición de que salgan al mercado de alquiler asequible, para asignar "preferentemente a trabajadores" y con garantía del cobro de la renta para el propietario.

Juan Carlos Suárez Quiñones constató la existencia de un problema con la vivienda y dijo que el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco está poniendo recursos europeos, del Estado, autonómicos y de las diputaciones para atajarlo "especialmente para nuestros jóvenes y con una mirada especial al medio rural".

Mencionó el consejero las actuales líneas de ayudas a los inquilinos, con casi 50 millones de euros o el programa Rehabitare para recuperar viviendas municipales en el medio rural para alquiler social: "Habremos hecho unas 70 viviendas de esta naturaleza". Un acuerdo similar se ha establecido con el Obispado referido a las casas parroquiales.

"Y también estamos construyendo viviendas de tipo cohousing con servicios comunes compartidos", como las 42 viviendas de Vista Alegre (calle Burgos) en construcción que se entregarán el 30 de junio

La nueva línea pretende "movilizar la rehabilitación privada de viviendas" que no salen al mercado para las que hace falta "un enlace de ayuda pública. En aquellos lugares en que efectivamente hay viviendas en desuso en el medio rural y el propietario pueda acceder a una ayuda pública que daremos entre la Junta y la Diputación para que pueda rehabilitar esa vivienda siempre y cuando sea condicionado a que la den en alquiler asequible con preferencia a los jóvenes, con preferencia a los trabajadores de las zonas en contención de vivienda y que son industrializadas y que va a permitir, por tanto, nuevas viviendas en alquiler en el medio rural".

Balance de actuaciones

Según los datos expuestos por el consejero, al inicio de la legislatura había ya construidas en Zamora 1033 viviendas públicas: 751 se destinaron a la venta y 280 viviendas están en alquiler.

En esta legislatura la Junta ha hecho 15 viviendas en Santa Cristina de la Polvorosa con venta para jóvenes con descuento del 90% que están ya entregadas, bueno 1,86 millones de euros de inversión. Están las 42 viviendas de alquiler joven de la calle Burgos que son 5,56 millones de inversión. Se han rehabilitado 36 viviendas de camineros para alquiler social en Zamora y Puebla de Sanabria, con una inversión de 4,35 millones de euros.

En el programa Rehabitare se han recuperado 70 viviendas, con ayuda de la Diputación y una inversión de 4,43 millones. Hay otra actuación de 15 viviendas en Villalpando y 36 con licitación iniciada para su construcción en Benavente.

Monte la Reina

"Y estamos también trabajando en otros proyectos de vivienda para dar solución al requerimiento de vivienda del cuartel de Monte de la Reina. Ese proyecto tan importante para la economía y la vida económico-social de la provincia, de Toro su área de influencia", señalo el alto cargo leonés.

Preguntado por las parcelas de Proinsa que el Ayuntamiento de Zamora ha ofrecido a la Junta, precisamente en una visita del propio consejero a la ciudad, Suárez Quiñones indicó que "estamos analizando distintas posibilidades para ofrecer vivienda cuando despegue Monte la Reina".

Recordó el protocolo firmado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, con la ministra de Defensa, Margarita Robles, que posibilito la elaboración de un proyecto regional que "ha sido muy importante porque ha permitido en muy pocos meses dar una realidad urbanística a este complejísimo plan de Monte la Reina. Por lo tanto en ese sentido va a haber numerosos asentamientos de población en Toro, en el entorno de Zamora capital y vamos a tratar de dar la respuesta al máximo posible. Por eso estamos oteando todas las posibilidades. Pero no le quepa ninguna duda que va a haber numerosos proyectos de vivienda en los que la Junta va a estar", a mayores de los planes ordinarios de vivienda que están en marcha.