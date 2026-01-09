La periodista Ketty Garat, con vínculos familiares en Sanabria, elegida mejor profesional de 2025 por sus investigaciones sobre Ábalos

La periodista Katty Garat, de profundas raíces sanabresas, ha sido elegida como la mejor periodista del año 2025 por la Asociación de la Prensa de Madrid por sus investigaciones sobre el "caso Ábalos". La profesional es directora adjunta en "The Objective" y junto a ella han sido también galardonados Víctor Márquez Reviriego, Mar Manrique y Marta González Novo.

El reconocimiento obedece a "la culminación de un proceso iniciado en 2021", cuando llevó a cabo las primeras investigaciones sobre Ábalos sacando a la luz noticias relevantes que le han llevado a los tribunales. El propio "The Objective" pone en valor que "lejos de dejarse llevar por el complejo entorno de sus informaciones y a pesar de las querellas interpuestas contra ella -todas desestimadas- prosiguió con su trabajo sacando a la luz datos, material y pruebas que han culminado en el actual proceso y encarcelamiento del exministro". En definitiva, un reconocimiento al "rigor, tesón y trabajo periodístico en la búsqueda de la noticia, verdadera esencia del periodismo».

Post de la Asociación de Periodismo de Madrid. / APM

Licenciada en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, inició su trayectoria profesional en Servimedia para continuar después en Cadena Cope y su versión televisiva Popular TV. Años después, recaló en Libertad Digital y EsRadio hasta que en 2021 se incorporó a "The Objective" en 2021, donde permanece. ADemás, es colaboradora en programas de Cuatro, Telecinco, Onda Cero y Telemadrid como analista.

La periodista de vínculos familiares en Sanabria es también autora del libro "Bajo las alfombras del Congreso", que recibió el Premio Planeta en 2012.