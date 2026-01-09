El joven de Carbajales condenado a un año cárcel por daños en trasteros en Zamora capital

El joven vecino de Carbajales de Alba condenado por el Juzgado de lo Penal y por el de Menores, Lino R.J, actualmente realizando trabajos en beneficio de la comunidad en su pueblo para cumplir otra sentencia, acaba de ser condenado ayer mismo a un año de prisión por los daños causados en trasteros del número 1 de la avenida de Portugal de Zamora capital, donde se refugió para dormir durante un tiempo. El imputado admitió haber cometido el delito y logró que la magistrada le suspendiera el ingreso en prisión durante dos años a condición de que no cometa ningún otro delito.

El propietario de uno de estos altillos, que esperaba pacientemente a testificar pero no tubo que hacerlo por el acuerdo alcanzado por el abogado de Lino R.J. y la Fiscalía de Zamora, explicó que los vecinos del inmueble tuvieron que colocar cámaras para disuadir a quiénes accedían a sus propiedades por la noche, descubrirles si volvían y facilitar su identificación a la policía.

Este perjudicado, un anciano, agregó que llegó un momento en el que entraba un grupo grande de jóvenes a pasar la noche con las consiguientes molestias para los residentes, al margen de los daños que acabaron causando en los enseres y en las puertas que reventaban para cogerlos.

Los trasteros, lugar de reunión

"Sacaban colchones de trasteros para dormir y armaban jaleo", una conducta por la que se juzgó ayer a este joven, que se exculpaba con el argumento de que en aquel tiempo no estaba bien y que él solo dejó entrar a otro chico que estaba viviendo en la calle como él, pero, "al final, se colaron más y fueron los que provocaron el jaleo". Lino expresó su arrepentimiento y pidió disculpas al propietario del trastero, para asegurarle que ya no era la misma persona.

En la actualidad, el joven de 21 años, con antecedentes penales y policiales, está a punto de terminar la pena que cumple con los trabajos que realiza para el Ayuntamiento de Carbajales y bajo la supervisión del Centro de Inserción Social (CIS) de Zamora que depende de Topas y al que se deriva a condenados que han pasado por la cárcel y están en el tercer grado.

El joven carbajalino tiene pendientes otros juicios por daños y por robo en casa habitada ocurridos entre 2022 y 2023, así como órdenes de alejamiento de un vecino de su pueblo al que amenazó y cuya vivienda asaltó hace más de tres años, una de las primeras causas tras aparecer en redes sociales con uniformes de un policía nacional jubilado que le denunció.

La última denuncia que han interpuesto contra él fue en septimbre de 2025 acusado de provocar daños en una vivienda del pueblo de Alba y se han cifrado en 4.000 euros. A pesar de tener viva una orden de alejamiento respecto del titular de ese inmueble, al que no puede acercarse a menos de 50 metros, Lino J.R. permanece en Carbajales donde reside su padre, en una casa situada al lado del domicilio del denunciante y de la casa en la que le ha causado desperfectos en ese mes y recientemente.