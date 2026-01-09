La Diputación de Zamora saca las bases para contratar dos oficinas móviles contra la exclusión financiera

El Pleno de la Diputación de Zamora ha aprobado por unanimidad, en la sesión ordinaria de enero, el pliego de prescripciones técnicas para la contratación del servicio de Oficina Financiera Móvil para la provincia de Zamora, con un presupuesto base de licitación de 1.463.222 euros, IVA incluido.

Se trata de poner en marcha un servicio de oficinas financieras móviles mediante dos vehículos adaptados, que permitirán ofrecer servicios bancarios básicos en los municipios de la provincia que carecen de oficina bancaria y de cajero automático, así como en aquellos que puedan perder estos servicios durante la vigencia del contrato.

Según los datos públicos del Banco de España, a 31 de diciembre de 2023 un total de 172 municipios de la provincia se encuentran sin ningún tipo de servicio financiero presencial, lo que afecta a 36.283 personas, el 21,8 % de la población provincial. Estos municipios representan el 69,3 % del total de localidades de la provincia.

La Diputación considera los servicios financieros un servicio de interés económico general, especialmente en el medio rural, donde las dificultades de acceso al efectivo, la falta de atención personalizada o la brecha digital afectan de forma significativa a la población, en especial a las personas mayores.

Duración y funcionamiento del servicio

El contrato tendrá una duración total de 53 meses, (de 2026 a 2030) distribuidos en un máximo de 5 meses de preparación, destinados a la adecuación de los vehículos, organización del servicio y diseño de rutas, y 48 meses de prestación efectiva del servicio, es decir, cuatro años.

Cada uno de los vehículos deberá visitar al menos una vez al mes cada municipio incluido en el servicio, permaneciendo el tiempo necesario para atender la demanda, con una estancia mínima de 20 minutos por localidad.

Las rutas, horarios y puntos de parada se planificarán de forma coordinada con los ayuntamientos y se comunicarán con antelación suficiente.

El listado inicial de municipios beneficiarios que figura del pliego no tiene carácter cerrado, de modo que podrán incorporarse nuevos municipios si pierden su servicio financiero durante la vigencia del contrato.

Oficinas móviles accesibles y seguras

Las oficinas financieras móviles estarán instaladas en vehículos especialmente adaptados, accesibles y dotados de los sistemas de seguridad exigidos por la normativa vigente. Dispondrán de equipamiento informático completo, conectividad garantizada, sistemas de climatización, grupo electrógeno autónomo y geolocalización GPS, que permitirá verificar el cumplimiento de rutas y frecuencias.

Cada vehículo contará además con TPV bancaria de última generación, que permitirá realizar operaciones básicas, incluido el anticipo de efectivo en ventanilla mediante tarjeta bancaria, con atención personalizada a través de un gestor comercial. El servicio atenderá a todos los clientes, independientemente del banco que tengan.

Con la aprobación de este pliego, el actual equipo de Gobierno de la Diputación de Zamora, presidido por Javier Faúndez Domínguez, avanza en su compromiso con la cohesión territorial, la igualdad de acceso a los servicios y la lucha contra la exclusión financiera en el medio rural, garantizando que los vecinos de los pueblos de la provincia dispongan de servicios bancarios básicos con independencia de su lugar de residencia.

Apoyo unánime

Todos los grupos políticos de la oposición votaron a favor de la puesta en marcha de las oficinas móviles. Eloy Tomé, de Zamora Sí destacó que Zamora es la provincia de España con mayor porcentaje de municipios en situación de exclusión financiera. Recordó que ya en junio de 2024 su grupo presentó una propuesta para abordar este problema y confía en que la solución de las oficinas móvil sea útil para estos 36.283 ciudadanos del medio rural zamorano que no tienen ni banco ni cajero.

Laura Rivera, de IU, considera que deberían ser los bancos los que prestasen este servicio a unos clientes, los de la provincia de Zamora, que tienen 6.190 millones de euros depositados en estas entidades, y considera injusto que la Diputación sea la que tenga que aportar 1,5 millones contra la exclusión financiera. Una reflexión que, dijo, no plantea como crítica al equipo de Gobierno, a quien sí, sin embargo, reprochó que se valore el aspecto publicitario tanto como la oferta económica, con el fin de "hacer propaganda".

El popular Víctor López de la Parte replicó que la difusión publicitaria tiene como fin dar a conocer el servicio en un mundo como el actual donde proliferan las estafas financieras, con el fin de dar seguridad al usuario de las oficinas móviles. A Laura Rivera él convenció la explicación y retiró la acusación de propagandistas.

La socialista Sandra Veleda indicó que su grupo ya propuso en 2021 "copiar" el modelo de Salamanca, que puso en marcha cajeros automáticos móviles para atender a los vecinos sin oficina bancaria. Por tanto, "se han perdido cinco años" en los que podría estar ya en marcha el servicio.

López de la Parte reconoció que hay experiencias contra la exclusión financiera en distintos puntos de España, algunas con más éxito que otras. Pero, dijo, la que se va a poner en Zamora es de última generación, incluye atención presencial y confía en que de buenos resultados.

Semana Santa y Venezuela

El resto del Pleno se desarrolló sin prácticamente mayor debate. Se guardó un minuto de silencio por el exdiputado provincial socialista José Manuel Santiago y las víctimas de la tragedia de Ribadelago.

Se aprobó por unanimidad el añadido al convenio con Junta y Ayuntamiento para la construcción del Museo de Semana Santa, con el fin de adaptar los plazos iniciales a la realidad, aunque la institución provincial haya abonado ya su parte, como indicó el portavoz del equipo de Gobierno.

Laura Rivera defendió una moción de apoyo al pueblo de Venezuela ante la agresión de Estados Unidos, que no fue incluida en el orden del día al no superar la toma en consideración, si bien el presidente, Javier Faúndez acusó a la portavoz de IU de tirar del "manual de hipocresía", al preocuparse ahora por el pueblo venezolano cuando no ha alzado la voz ante el sufrimiento de los perseguidos políticos por el régimen de Maduro.

Finalmente, la portavoz socialista, Sandra Veleda, preguntó al presidente por la retirada de la subvención al Zamora CF cuando había cumplido con su parte del contrato al llevar en los partidos y actos oficiales la publicidad institucional y el motivo real de la ruptura de relaciones de Faúndez con el club. El presidente explicó los motivos de la retirada de la ayuda del contrato publicitario, por incumplimiento de la solvencia técnica, pero señaló que no hay ningún tipo de ruptura. Al contrario, las puertas de la institución están abiertas y ha sido este equipo de Gobierno el que ha retomado las subvenciones a pesar de ser una Sociedad Anónima Deportiva.