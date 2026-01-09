Las denuncias por violencia de género crecen un 28% en Zamora

Los casos de violencia de género se han incrementado en un 28% en el último mes del año 2025, diciembre terminó con más hombres detenidos por maltratar a sus parejas, en concreto, el porcentaje de arrestos aumentó en un 87% respecto del mismo periodo del año anterior, de acuerdo con la información facilitada el subdelegado del Gobierno central en Zamora, Ángel Blanco García, tras la primera concentración en repulsa por los dos primeros asesinatos machistas ocurridos en esta primera semana 2026, una mujer de 38 años en Jaén el 4 de enero de y otra de 43 años en las palmas de Gran Canaria al día siguiente. Estos feminicidios elevan a 1.343 las víctimas mortales de violencia de género desde 2003, cuando comenzaron a contabilizarse estos asesinatos que antes se denominaban "pasionales" y se achacaban a los celos.

Los casos activos en VioGén también crecieron el mes de diciembre pasado con 324 casos activos, lo que implica un 35% más de mujeres con órdenes de alejamiento por correr riesgo su integridad física y psicológica, incluso, su propia vida ante la reacción violenta de sus exparejas cuando deciden dejarles y poner fin al maltrato que les infringen, ha concretado.

Con esos datos, el subdelegado ha querido manifestado que "todos los parámetros sobre violencia de género aumentan respecto de 2024", por lo que es preciso mantener la alarma sobre este problema estructural de la sociedad que requiere un profundo trabajo para reconducir la situación y concienciar sobre la importancia de la denuncia y la reprobación social hacia los violentos machistas que quieren dominar a la mujer, en la que creencia de que es un objeto de su propiedad.

Solo en diciembre de 2025 hubo 38 casos denunciados valorados con el sistema VioGén por los equipos especializados de la Policía Nacional, UFAM, y de la Guardia Civil, Emume, que atienden, asesoran y acompañan a las mujeres víctimas, un número que implica un 78% más que los casos detectados en diciembre de 2024, ha concretado el subdelegado. Los agresores persistentes han pasado de dos a 11, con un significativo aumento de los quebrantamientos de condena, y de casos que fueron presenciados por menores de edad en el domicilio familiar.