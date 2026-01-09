La coqueta y luminosa casa en San Frontis lista para entrar a vivir
Por menos de 90.000 euros puede ser tuya
Si lo que buscas es una casa en Zamora capital lista para entrar a vivir, coqueta y no muy grande, echa un ojo a esta oportunidad que te presenta Tucasa.com. Se trata de una casita de dos plantas en San Frontis: una opción asequible para vivir en uno de los barrios más tranquilos de Zamora.
La zona suma una nueva oportunidad inmobiliaria con la salida al mercado de una casa de dos dormitorios sin necesidad de reformas. La propiedad se ofrece por 89.000 euros, un precio ajustado para una casa unifamiliar en la capital.
La vivienda cuenta con una superficie aproximada de 80 metros cuadrados, distribuidos en dos alturas. En la planta baja se encuentra el salón, uno de los espacios más destacados de la casa gracias a una chimenea que aporta calidez y carácter, además de una cocina independiente, amueblada, y un baño completo con plato de ducha.
En la planta superior se sitúan los dos dormitorios, ambos con armarios empotrados, lo que optimiza el espacio de almacenamiento.
Amueblada y lista para entrar a vivir
La casa se encuentra en buen estado de conservación, se vende amueblada y está preparada para entrar a vivir desde el primer día.
Entre sus características destacan la carpintería exterior de aluminio, suelo cerámico en la planta baja, tarima en la planta superior, carpintería interior de madera y calefacción y agua caliente por gas natural. Una vivienda funcional y acogedora en uno de los barrios más tranquilos de Zamora, ideal como residencia o inversión.
Si te interesa y quieres visitarla, concierta una cita aquí.
- El paso de 'Francis' por Zamora se desinfla: la probabilidad de una gran nevada, cada vez más baja
- Los primeros copos de nieve llegarán a Zamora este domingo: así se prevé el paso de 'Francis' por la provincia
- Así era en los años 50 Monte la Reina, el prestigioso campamento militar de universitarios
- Piden 15 años de prisión al dueño de By Alice por drogas, armas y blanqueo: juicio en la Audiencia de Zamora
- Un Avant de Lugo a Zamora, solución de Renfe para la parada de Sanabria
- Aparcar en el centro de Zamora durante doce horas será posible por menos de cuatro euros
- Suelo para dar vivienda pública a 800 zamoranos: el 'regalo de Reyes' que el Ayuntamiento hace a la Junta
- Laura, mujer transexual de Zamora: 'El camino es difícil, pero hay que vivir, los miedos no duran siempre