El campus de Zamora refuerza sus infraestructuras y acapara parte de los 43 millones que recibe la USAL de la Junta

El campus universitario Viriato de Zamora será uno de los beneficiados por la dotación adicional que la Junta de Castilla y León ha destinado a cuatro universidades públicas de la Comunidad, entre ellas la Universidad de Salamanca (USAL), para impulsar sus infraestructuras y dotaciones.

El Gobierno regional destinará a esas cuatro universidades 125 millones de euros adicionales, según ha anunciado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y entre ellas la USAL será una de las más cuantía reciba, un total de 43 millones. Parte de ese dinero, en una cantidad que el rector, Juan Manuel Corchado, no ha concretado, irá a parar a Zamora, donde "impulsaremos nuevas y modernas infraestructuras", ha declarado Corchado en la firma del protocolo de colaboración con el Gobierno regional para recibir esa inversión autonómica hasta el año 2031.

El rector de la USAL ha detallado que con esa cuantía se pretende seguir avanzando en el aumento de estudiantes, que ha crecido el último curso un 17% en el campus Viriato, y se busca igualmente consolidar las ingenierías que se imparten en él, expandir los grupos de investigación, de transferencia del conocimiento e innovación tecnológica y promover la internacionalización de las infraestructuras universitarias de Zamora.

Responsables de la Junta y de las cuatro universidades públicas, antes de la firma del protocolo. / Rubén Cacho - Ical

El objetivo es el de impulsar la formación de los jóvenes, facilitar su asentamiento en esta provincia y otras del distrito universitario salmantino para que cada vez tengan más interés para los estudiantes de otras comunidades y de otros países, ha explicado Corchado.

Calidad y excelencia

Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha subrayado el importante esfuerzo inversor para impulsar infraestructuras que harán aún más atractivas las universidades públicas de Castilla y León y ha reiterado el apoyo del Gobierno autonómico para garantizar la máxima calidad y excelencia universitaria en todo el territorio.

Además, el presidente ha destacado que, en la presente legislatura, Castilla y León ha incrementado de forma clara el atractivo de su sistema universitario y avanza con el objetivo de situarse entre las tres mejores comunidades autónomas de España en diversos indicadores de políticas públicas. En este sentido, ha apuntado que la Comunidad es actualmente la segunda con mayor capacidad para atraer estudiantes de grado y la tercera en estudiantes de máster, así como la tercera más destacada del país en retención de talento, según la Fundación Cotec.

El plan extraordinario de 125 millones de euros es adicional a la inversión habitual de la Junta en infraestructuras universitarias, que asciende a unos 11 millones de euros anuales, y que se unen a otras mejoras impulsadas por el Ejecutivo autonómico en materia universitaria como la bajada de tasas, el incremento de las becas y el impulso a los campus territoriales.