San Antonada el 17 de enero en la Plaza Mayor de Zamora: a superar las 300 raciones

Azayca destinará el donativo de 8 euros por comida a la atención y el cuidado de personas con cáncer

El grupo Sacudión pondrá la música y habrá hinchables gratis con cada porción de la popular alubiada

La presidenta de Azayca, Pilar de la Higuera (segunda por la izquierda), junto a la concejala de Serivios Sociales, Auxi Fernández.

La presidenta de Azayca, Pilar de la Higuera (segunda por la izquierda), junto a la concejala de Serivios Sociales, Auxi Fernández. / Alba Prieto

Susana Arizaga

La Asociación Zamorana de Ayuda Frente al Cáncer (Azayca) invita a participar en la celebración de la San Antonada para un mínimo de 300 personas el 17 de enero próximo que organiza en la Plaza Mayor, con la colaboración del Ayuntamiento de Zamora, de la Fundación Caja Rural y de la empresa de cátering La yagona que cocinará la comida, cuyas raciones costarán 8 euros que irán íntegramente destinados a actividades y programas para el cuidado de las personas oncológicas, ha explicado Pilar de la Higuera, presidenta de esta organización sin ánimo de lucro.

El evento comenzará a las 15.00 horas y los bonos, que incluirán entradas para que los niños y las niñas puedan disfrutar de los hinchables cedidos por la empresa zamorana Alefrán, podrán comprarse hasta el jueves anterior en la caseta que Azayca instalará en la plaza de la Constitución de 12.00 a 13.45 horas y de 18.00 a 20.00 horas; en sede de la asociación de la calle de San Miguel, número 4, y una hora antes de que se inicie la "alubida" en la que se servirá agua cedida por Aquona.

La actividad de ocio permite a las personas con cáncer interactuar y socializar, ha reseñado Pilar de la Higuera, para apuntar que "solo compartiendo la enfermedad se hace más llevadera. La salud es física, psicológica y social, a veces la persona enferma se encierra en esa vida durísima para ellas y sus familias y es bueno compartir".

El grupo Sacudión con Jaime Álvarez, el también percusionista en el Portal de Carmen, y el gaitero Álvaro Romero actuarán, en un ambiente festivo en el que integrantes de Azayca se encargarán de servir la comida que podrá llevarse a casa o degustarse en la Plaza Mayor, donde habrá mesas instaladas cedidas por Caja Rural. De la Higuera confía en poder superar las previsiones de asistencia, como ocurrió el año pasado, cuando se llegaron a repartir 500 raciones, "estamos preparados para ello".

La concejal del PSOE de Servicios Sociales, Auxi Fernández, destacó en la presentación de la San Antonada el papel esencial que desempeñan este tipo de asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro que llegan allí donde no lo hacen las administraciones públicas por falta de medios o competencias, lo que justifica la colaboración municipal con esta actividad. Por su parte, la representante de la Fundación Caja Rural, Laura Huertos, incidió en la importancia de entidades como Azayca e instó a participar a la ciudadanía, al igual que la edil y la presidenta.

