El estado de ánimo de los docentes zamoranos sigue afectado pese a la reducción de denuncias al Defensor del Profesor

Las denuncias presentadas por docentes zamoranos al Defensor del Profesor -la figura puesta en marcha por el sindicato ANPE- se redujeron a casi la mitad durante el curso 2024-2025, según los datos presentados por este organismo. En el pasado curso, cinco profesores interpusieron denuncia, mientras que en el curso 2023-2024 habían sido nueve, igual que en el anterior año.

De este modo, Zamora se sitúa a la cola de las denuncias en Castilla y León, donde también se ha visto reducido el número de casos, salvo en Burgos, donde se han alcanzado los 18 (el mayor número de la comunidad), y Soria.

En total, se ha trabajado con 83 docentes, seis de los cuales habían recibido agresiones por parte de sus alumnos.

Bajan las denuncias, se mantiene la ansiedad

Lo que no cambia es la situación de los profesores que sufren estas situaciones durante su jornada laboral, en el sentido de que su estado de ánimo se sigue viendo muy afectado. Aunque es cierto que los datos del curso 2024-2025 arrojan una ligera reducción de los síntomas de ansiedad, la cifra es elevada, con el 73,5% de los casos tratados. Eso no implica una reducción de las bajas laborales, que se han visto incrementadas en los casos atendidos y, lo que es más grave, la depresión se mantiene en los mismos niveles que hace un año.

Analizando los casos según los protagonistas, en relación al alumnado, los principales problemas que reportan los docentes son las agresiones por parte de los estudiantes, así como daños a sus propiedades. En ambos casos, suponen el 7% del total de denuncias presentadas.

Problemas que eran más significativos en cursos anteriores, como las falsas acusaciones o la amenazas, se han visto reducidas, manteniéndose estables los casos de ciberbullying a sus profesores por parte de alumnos.

La intromisión de las familias

En cuanto a los problemas que los profesores tienen con las familias de sus alumnos, hay que dar como bueno el dato de la reducción de casos de conflictos, destacando significativamente los acosos, tan solo el 2,4% de los casos.

Lo que continúa con la misma fuerza que en el curso anterior por parte de los padres es la presión por las notas de sus hijos, sumando el 10,8% de los casos.

Los apoyos con los que cuentas los docentes

En cuanto a los apoyos recibidos para solventar estos temas, los profesores reconocen que tan solo cuentan con el soporte de inspección educativa para hacer frente a la situación. En el caso de acudir al Defensor del Profesor, se le ofrece tanto asesoramiento como apoyo e información sobre legislación, para saber qué medidas tomar. "Los delegados de ANPE y la asesoría jurídica también juegan un papel relevante en la intervención ante situaciones de acoso y violencia", se añade desde el sindicato.

La normativa sobre autoridad pública, el protocolo específico ante agresiones, el Plan de Convivencia y el Reglamento de Régimen Interior son los recursos normativos utilizados a diario con los docentes que acuden a este servicio.

El plus de los recursos emocionales

Además de todos estos documentos legales, desde el Defensor del Profesor se ofrece un apoyo más específico, centrado en la escucha activa, la empatía, la generación de expectativas positivas y la dotación de recursos emocionales, distribuidos en elementos conductuales, fisiológicos y cognitivos.

Relacionado con este servicio, ANPE tiene en marcha sendas campañas de salud mental y convivencia escolar.

El servicio del Defensor del Profesor se creó en 2005 a nivel nacional por parte del sindicato ANPE y un año después comenzó su andadura en Castilla y León. De los 46.321 casos que se han atendido en todo el país durante este periodo, más de 1.600 proceden de la comunidad.