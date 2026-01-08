Zamora encara los últimos días de la semana con calma meteorológica tras el paso de 'Francis'

El paso de la borrasca 'Francis' por Zamora, tanto con sus nevadas como con sus gélidas temperaturas, es ya cosa del pasado. Ahora, es momento de echar la vista al frente en busca de previsiones mucho más esperanzadoras para la población zamorana, que vivirá una segunda parte de semana mucho más tranquila en prácticamente todas sus comarcas. Aunque la lluvia hará acto de presencia en algunas zonas de manera puntual, la llegada del fin de semana espera con unas temperaturas mucho más agradables y dejando atrás aquellas mínimas bajo cero que han sido protagonistas en los primeros días del año.

Previsión de temperaturas para los días 8 y 9 de enero en Zamora / Aemet

De momento, la mañana de este jueves se ha iniciado con la desactivación por parte de Aemet de los avisos amarillos debido a la niebla, que ha provocado complicaciones en la zona mesetaria de la provincia durante la madrugada. Aun así, este fenómeno tan habitual de los parajes zamoranos podría persistir con menor intensidad durante todo el día en algunos puntos de Zamora, a la espera de las lluvias que llegarán al territorio al mediodía. La primera comarca en la que se presentarán los chubascos, además de la que más precipitaciones acumulará, será Sanabria; mientras que la lluvia se desplazará hacia el este durante la tarde.

Esta situación adversa remitirá a primeras horas del viernes, dando paso a cielos encapotados o parcialmente soleados tanto el viernes como el sábado. En cuanto a las temperaturas, llegarán hasta los 10º C este jueves en las tres ciudades de la provincia, mientras que Puebla de Sanabria se tendrá que conformar con los 8º C como pico máximo de sus termómetros. De cara a la madrugada, será precisamente en zonas altas de Sanabria donde el mercurio se quede bajo cero (-1º C en Galende o Rosinos), con la capital bajando 'solamente' hasta los 3º C. Una situación que se mantendrá estable también el viernes, con máximas de hasta 9º C en Zamora, Benavente y Toro.

Carreteras en calma

Después del paso de la borrasca 'Francis' por Zamora con sus nevadas y consiguientes problemas en la circulación, la situación de las carreteras en la provincia mejora con el paso de las horas. Pese a que todavía quedan restos de nieve -incluso hielo- en algunos puntos de Sanabria, ninguna carretera de titularidad estatal o autonómica se encuentra ahora mismo afectada por estos elementos. En cuanto a la niebla, ha provocado complicaciones durante la madrugada en gran parte de la A-6 y la A-52, aunque la escasa visibilidad ahora mismo solamente persiste en el último tramo de la vía que pasa por Sanabria, desde Padornelo hasta A Canda.