Zamora abre las inscripciones para el Carnaval

Ya está abierto, hasta el 30 de enero, el plazo para participar en los concursos de Carnaval organizados por el Ayuntamiento de Zamora, que ha fijado para los días 6 y 7 de febrero, las fechas de las galas de las murgas.

El pasado 2 de enero se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia las bases y convocatoria de ayudas y premios para las fiestas de Carnaval por una partida de 25.000 euros. El plazo para presentar las solicitudes tanto para grupos como para carrozas y murgas se extiende hasta el 30 de enero.

A las ayudas pueden optar los grupos de Carnaval formados por al menos 10 personas disfrazadas. Para cada grupo de entre 10 y 30 personas se elevan a 350 euros, con un primer premio de 600 euros más diploma, un segundo premio de 450 euros más diploma y un tercer premio de 300 euros y diploma.

La cuantía de la ayuda por participación se eleva a los 450 euros para agrupaciones integradas por más de 31 personas y el ganador recibirá diploma y 800 euros, mientras que el segundo y el tercer premio serán de 650 y 500 euros, respectivamente, más un diploma acreditativo.

Por su parte, las ayudas para las carrozas participantes que cumplan las condiciones establecidas en las bases será de 800 euros, con un primer premio de 600 euros más diploma. El segundo premio se establece en 400 euros y el tercero, en 300 euros.

En el caso de las Murgas, las ayudas que recibirán por participar se han fijado en 250 euros para agrupaciones de hasta 7 componentes, con premio para la mejor de 250 euros, y de 750 euros para las que sumen más de 8 personas, con un premio de 750 euros. También habrá mención especial para el Mejor Disfraz y diploma a la mejor letra dedicada a Zamora y a la copla más graciosa.

La Gala de Murgas se celebrará en el Teatro Principal los días 6 y 7 de febrero.