Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Prisión dueño By Alice en Zamora"Francis" en ZamoraAvería de agua en Morales del VinoDisputa entre la Diputación y el Zamora CF
instagramlinkedin

Zamora abre las inscripciones para el Carnaval

El Ayuntamiento repartirá 15.000 euros en premios

Participantes en el Carnaval.

Participantes en el Carnaval. / JOSE LUIS FERNANDEZ / LZA

Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

Ya está abierto, hasta el 30 de enero, el plazo para participar en los concursos de Carnaval organizados por el Ayuntamiento de Zamora, que ha fijado para los días 6 y 7 de febrero, las fechas de las galas de las murgas.

El pasado 2 de enero se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia las bases y convocatoria de ayudas y premios para las fiestas de Carnaval por una partida de 25.000 euros. El plazo para presentar las solicitudes tanto para grupos como para carrozas y murgas se extiende hasta el 30 de enero.

A las ayudas pueden optar los grupos de Carnaval formados por al menos 10 personas disfrazadas. Para cada grupo de entre 10 y 30 personas se elevan a 350 euros, con un primer premio de 600 euros más diploma, un segundo premio de 450 euros más diploma y un tercer premio de 300 euros y diploma.

La cuantía de la ayuda por participación se eleva a los 450 euros para agrupaciones integradas por más de 31 personas y el ganador recibirá diploma y 800 euros, mientras que el segundo y el tercer premio serán de 650 y 500 euros, respectivamente, más un diploma acreditativo.

Por su parte, las ayudas para las carrozas participantes que cumplan las condiciones establecidas en las bases será de 800 euros, con un primer premio de 600 euros más diploma. El segundo premio se establece en 400 euros y el tercero, en 300 euros.

En el caso de las Murgas, las ayudas que recibirán por participar se han fijado en 250 euros para agrupaciones de hasta 7 componentes, con premio para la mejor de 250 euros, y de 750 euros para las que sumen más de 8 personas, con un premio de 750 euros. También habrá mención especial para el Mejor Disfraz y diploma a la mejor letra dedicada a Zamora y a la copla más graciosa.

Noticias relacionadas y más

La Gala de Murgas se celebrará en el Teatro Principal los días 6 y 7 de febrero.

TEMAS

  1. El paso de 'Francis' por Zamora se desinfla: la probabilidad de una gran nevada, cada vez más baja
  2. Los primeros copos de nieve llegarán a Zamora este domingo: así se prevé el paso de 'Francis' por la provincia
  3. Así era en los años 50 Monte la Reina, el prestigioso campamento militar de universitarios
  4. Piden 15 años de prisión al dueño de By Alice por drogas, armas y blanqueo: juicio en la Audiencia de Zamora
  5. Un Avant de Lugo a Zamora, solución de Renfe para la parada de Sanabria
  6. Suelo para dar vivienda pública a 800 zamoranos: el 'regalo de Reyes' que el Ayuntamiento hace a la Junta
  7. Aparcar en el centro de Zamora durante doce horas será posible por menos de cuatro euros
  8. Herida una mujer de 63 años tras volcar su turismo en la N-122 en Zamora

Zamora abre las inscripciones para el Carnaval

Zamora abre las inscripciones para el Carnaval

Ni la faraónica 'La Misión' ni la local 'Renovation Experience': esta fue la noche más cara de San Pedro 2025

Ni la faraónica 'La Misión' ni la local 'Renovation Experience': esta fue la noche más cara de San Pedro 2025

La Junta desbloquea la bonificación del 25% del "Pase Vía" para el AVE Zamora-Madrid y otros servicios: se aplicará con carácter retroactivo

La Junta desbloquea la bonificación del 25% del "Pase Vía" para el AVE Zamora-Madrid y otros servicios: se aplicará con carácter retroactivo

Reacciones al parón en el descuento del 25% a los viajeros frecuentes del AVE: El PSOE lo tilda de "cacicada" de la Junta

Reacciones al parón en el descuento del 25% a los viajeros frecuentes del AVE: El PSOE lo tilda de "cacicada" de la Junta

Reacciones al parón en el descuento del 25% del AVE de Zamora a Madrid: los usuarios piden agilidad a la Junta y Renfe

Reacciones al parón en el descuento del 25% del AVE de Zamora a Madrid: los usuarios piden agilidad a la Junta y Renfe

La IX Concentración Provincial de Águedas de Zamora ya tiene localidad anfitriona

La IX Concentración Provincial de Águedas de Zamora ya tiene localidad anfitriona

Zamora encara los últimos días de la semana con calma meteorológica tras el paso de 'Francis'

Zamora encara los últimos días de la semana con calma meteorológica tras el paso de 'Francis'

La Junta pide a Renfe que no aplique aún el descuento del 25% a los nuevos abonos para viajar de Zamora a Madrid

La Junta pide a Renfe que no aplique aún el descuento del 25% a los nuevos abonos para viajar de Zamora a Madrid
Tracking Pixel Contents