La víctima del delito, a debate en el XI Ciclo de Cine y Derecho en Zamora

El debate sobre el papel de la justicia en el resarcimiento a víctimas de delitos y sobre hasta qué punto los acusados pueden convertirse también en víctimas centran el XI Ciclo Cine y Derecho que se desarrollará el 15, el 20 y el 22 de este mes de enero, en Multicines Zamora, con la proyección el primer día de Maixabel, la celebrada y galardonada cinta de Iciar Bollaín de 2021, que relata el proceso de perdón de esta víctima de ETA a los terroristas que asesinaron a su marido, el político socialista Juan María Jaúregui.

La justicia restaurativa para las víctimas es el asunto que se abordará en la sala de cine con la intervención del actor Urko Olazabal que presenta el film y cuenta cómo preparó su personaje, ha explicado el abogado Javier Prieto, impulsor y coordinador de la iniciativa ya consolidada y que cuentan con el patrocinio de la Fundación Caja Rural, cuya representante, Laura Huertos, ha destacado la calidad de los films que se eligen y el interés que despierta el coloquio posterior que cierra el evento, cada vez más demandado por el público.

La segunda película "El Caso Goldman", película del año 2023 que llega por primera vez a las salas de cine de la capital este 20 de enero, expone el desarrollo de un juicio con jurado para resolver un asesinato que se repite, protagonizada por Arieh Worthalter, premio César, ha detallado Javier Prieto para ir al fondo de esta historia que plantea cómo el autor del delito puede sentirse y hacerse pasar por víctima.

El tercer film, "Difret", llega desde Etiopía para contar la violación de una niña de 14 años por el hombre que quiere convertirla en su esposa, estrenada en 2014 y que se podrá ver en Zamora por primera vez, ha expuesto el coordinador del ciclo, "es la historia de un matrimonio por rapto en la que la acusada de infringir la ley es la víctima de la agresión sexual", un trabajo que coloca en el centro del debate "la controversia entre las costumbres milenarias y la legislación actual". La abogada Pilar Pajares será la encargada de presentar la película y el coloquio. Las entradas por sesión cuestan 3 euros y el bono para asistir a las tres películas y posterior debate se ha dejado en 5 euros.