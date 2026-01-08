Reacciones al parón en el descuento del 25% a los viajeros frecuentes del AVE: El PSOE lo tilda de "cacicada" de la Junta

El secretario general del PSOE de Zamora y diputado nacional Antidio Fagúndez ha tildado de "cacicada" la decisión comunicada por la Junta de Castilla y León a Renfe de suspender por el momento la bonificación del 25% de descuento que se aplicaba hasta el pasado 1 de enero a los viajeros frecuentes.

El nuevo sistema de bonificación, denominado "Pase Vía", ha determinado que el Gobierno regional haya pedido que no se aplique ese descuento hasta que no se firme la adenda al convenio suscrito con el operador ferroviario público, algo que, según Renfe, no se producirá antes de principios de marzo, como pronto.

Fagúndez ha indicado que no entiende la postura del Gobierno autonómico y le parece que es "otra cacicada de la Junta de Castilla y León". A su juicio, la Administración autonómica debería de seguir manteniendo las ayudas a los viajeros de Zamora y del resto de Castilla y León. "No tiene ningún sentido esperar a que se firme no sé qué adenda, sobre todo cuando Renfe está dispuesta a empezar a hacer los descuentos desde ya", ha declarado.

Ha agregado que la disculpa que ha puesto la Junta es "solo un trámite burocrático", por lo que no existe "argumentación para quitarlo". Ha recalcado además que supone "un grave perjuicio" a todos los viajeros, especialmente a los de Zamora y a los usuarios que utilizan el AVE como medio habitual para trasladarse a su centro de trabajo o para ir a Madrid. A su juicio, el retraso en ese descuento supone "un agravio muy importante" para los usuarios del AVE.