Reacciones al parón en el descuento del 25% del AVE de Zamora a Madrid: los usuarios piden agilidad a la Junta y Renfe

Los usuarios del AVE de Zamora piden agilidad a las administraciones con el fin de que puedan entrar en vigor cuando antes las nuevas condiciones del descuento para empadronados en Castilla y León de lo que se conoce como el Pase Vía, que sustituirá a los actuales abonos de viajeros recurrentes.

Su presidente, José Ramón Andrés, explica que la mayoría de los usuarios frecuentes del tren mantienen durante este mes la vigencia de los abonos anteriores, por lo que el problema se plantearía sobre todo a partir del 1 de febrero.

El asunto es que los nuevos sistemas de abonos para usuarios recurrentes son diferentes a los actuales, ya que se basan en un sistema tipo tarjeta de crédito en la que se van acumulando los viajes y el descuento se lleva a cabo de manera progresiva. Y el convenio firmado por la Junta con Renfe permitía el pago del 25% adiciona a los empadronados en Castilla y León para los anteriores abonos, no para el nuevo sistema de Pase Vía, que es el que afectaría en mayor medida a los usuarios frecuentes de Zamora.

Las noticias que tiene Andrés es que la Junta de Castilla y León está por la labor de seguir financiando el 25%, pero necesita un nuevo convenio o añadir una addenda al actual con el fin de poder aplicar las subvenciones.

El hecho de que los nuevos abonos de Renfe, como el sistema de Pase Vía, se aprobaran a finales de diciembre es lo que ha hecho que haya sido prácticamente imposible ajustar estos convenios, por falta de tiempo, aunque los usuarios confían en que se llegue a una solución. Lo que tienen más dudas es que esta llegue a tiempo para entrar en vigor el 1 de febrero.

Con respecto al sistema en sí, el presidente de los usuarios del AVE de Zamora explica que es difícil saber cómo va a salir económicamente. “Suponemos que será ligeramente más caro que el abono actual, pero esperamos que no sea un precio disuasorio” para las personas que viven en Zamora, pero trabajan en Madrid.

Los 16 viajes al trimestre exigidos como mínimos no supondrán una barrera para los viajeros frecuentes, ya que equivalen a un viaje semanal, pero sí permitirán eliminar un uso poco lógico de los abonos actuales, que salían rentables a veces incluso para un solo viaje.