La mitad de los regalos regresa a las tiendas pasadas las fiestas

El inicio de las rebajas coincide un enero más con la avalancha de devoluciones de los regalos. En torno a un 50% de los obsequios recibidos en Navidad regresan a las tiendas, según señalan desde la Asociación Española de Consumidores.

Cambios y devoluciones por distintos motivos que los establecimientos comerciales no siempre están obligados a admitir, excepto que sean compras realizadas por comercio electrónico, el producto esté defectuoso o esta opción esté contemplada en su política comercial, es decir, que a través de la publicidad, con carácter vinculante el establecimiento establezca las condiciones de esas devoluciones o cambios.

Por ello, desde la Asociación de Consumidores inciden en que es imprescindible saber la política de cambios y devoluciones del establecimiento antes de comprar un producto para conocer si se acepta su devolución por el dinero pagado o bien en vales o bonos. "En el caso de que nos den un vale debemos conocer claramente las condiciones del mismo", añaden. También, es importante saber si hay algún plazo para proceder al cambio o devolución o si el producto debe devolverse sin haber sido abierto.

No obstante, recuerdan que hay determinadas circunstancias ante las que sí procede el cambio de los productos, por lo que se debe siempre conservar el ticket o la factura de compra. Así, por ejemplo, en las compras realizadas a distancia, por ejemplo a través de internet o teléfono, la persona consumidora tiene el derecho de desistimiento durante 14 días naturales sin alegar motivo alguno, ni penalización.

En cuanto a la campaña de rebajas, desde la asociación española inciden en que "nuestros derechos no tienen rebaja". En este sentido, recuerdan la importancia de comprobar que la calidad y garantías del producto sean las mismas que en cualquier otra época del año.

"Los productos de temporada son los únicos que se pueden ofertar como rebajados y en la etiqueta deben constar el precio antiguo y el rebajado", subrayan.