"Es el maestro de la expresividad"

Javier Antón Cuñado ha visitado recientemente la ciudad para compartir su conocimiento sobre la figura y la obra del escultor Víctor de los Ríos, autor de la imagen de la Esperanza que desde hace 75 años forma parte de la Semana Santa de la ciudad de Zamora.

¿Quién fue Víctor de los Ríos?

Víctor de los Ríos fue un escultor que ocasionalmente nace en Santoña porque su padre era funcionario de prisiones del Dueso. Allí nace y a los tres años va a Madrid porque su padre era antropómetra y fotógrafo de la prisión, primero en Santander, luego del Dueso y en la cárcel modelo de Madrid. Víctor de los Ríos, a los 15 años, aprende el oficio en el taller de Enrique Serra y luego, con Francisco Madurell Torras, se perfecciona. Posteriormente, crea su propio taller. En ese taller, a la usanza de los antiguos talleres de Gregorio Fernández y de los grandes imagineros, tiene una serie de personas que trabajan para él, sacadores de puntos, devastadores, etc. y en los años 50, tiene una producción ingente. Se calcula que en total unas 900 obras.

El grueso de su producción corresponde a ¿imaginería religiosa o monumental?

El grueso de él es la imaginería religiosa, tanto devocional como procesional porque hizo mucha obra para conventos, catedrales, iglesias, pasos de Semana Santa, sobre todo, en León y Zamora, con la Virgen de la Esperanza, también para Linares, Jaén, Santander... es ingente la obra que tiene.

¿Por qué se caracteriza su obra religiosa?

Sobre todo por su serenidad y su expresividad. Él es el gran maestro del gesto y de la expresión. No busca la ampulosidad de la obra barroca. Él hace una síntesis entre la obra barroca y el realismo figurativo. Para él, los pasos procesionales son manifestaciones de arte, son historia, y lo representa de una manera técnica buscando la sencillez absoluta en el mensaje de cada tema.

El semanasantero Luis Felipe Delgado junto al experto en Víctor de los Ríos en San Ildefonso. / Victor Garrido

Desde su punto de vista la Virgen de la Esperanza de Zamora…

Es una imagen que condensa la maternidad y el aspecto de corredentora. Aunque tiene esa característica del dolor, tiene ese dolor suave porque la maternidad suaviza esa expresión de la Virgen. Me ha llamado mucho la atención esta Virgen porque dentro del dolor tiene un aspecto letífico. Tiene un rostro muy sereno y extraordinario.

¿El escultor hizo obras similares a la imagen que tiene en Zamora?

Como imágenes de vestir, él tiene en León la Dolorosa de la Cofradía del Dios del Hombre. Tiene otra para la Cofradía la hermandad de Jesús Divino de Obrero e hizo otra para Reinosa y otra para Puebla de Alcocer, en la provincia de Badajoz.

Como conocedor de la producción del artista, ¿hay alguna pieza en la producción de Víctor de los Ríos tan espectacular como la imagen de la Esperanza?

Para mí resulta única. Las otras ya marcan un dolor, presentan el rictus del dolor en comparación con esta imagen. La de Zamora me ha llamado poderosamente la atención. La vi hace unos cuantos años procesionar y no va entre bambalinas, ni bajo palio, ni nada. El verdadero palio es el cielo zamorano.

De sus palabras se deduce que, a su criterio, resulta un acierto llevarla de esa manera.

Javier Antón Cuñado junto a la imagen de la Esperanza. / Victor Garrido

Para mí, sí. Me ha llamado poderosamente la atención y es el primer caso que conozco. Además, va engalanada con un ropaje muy sencillo, pero bellísimo y con mucho gusto. Quiero resaltar que las camareras que visten a esta Virgen hacen una labor armoniosa, extraordinaria y bellísima.

Se han cumplido 75 años de la adquisición de la imagen por la Cofradía de Jesús del Vía Crucis.

La imagen fue un encargo que salió de unas plicas remitidas a bastantes imagineros del momento, como Pérez Comendador entre otros. Y finalmente se le adjudicó el encargo a Víctor de los Ríos.

¿Qué le movió a presentarse?

Le movió a presentarse mucho el entrar en Zamora. En una de las conversaciones que tuve con él, me reconocía que le costó trabajo entrar en Zamora. Y le dije yo: "don Víctor, que Zamora no se tomó en una hora" (risas). Y él estaba encantado, me hablaba muy bien de esta imagen. Se acordaba de cuando estuvo a la presentación de la talla en una iglesia.

Un momento de la charla sobre el escultor. / Victor Garrido

¿Tuvo que hacer varios bocetos o la propuesta que presentó gustó a la cofradía?

Se realizó el diseño que presentó. Además iba sobre una carroza con las estaciones del Vía Crucis en relieve, obra de Teodoro Gala y Mariano Rivero, que iba en galvanoplastia según planteamiento de Víctor de los Ríos, muy influenciado por las obras de Gustavo Doré.

Desde su punto de vista ¿qué factores han podido influir para que se le tenga tanta devoción en Zamora?

Yo creo que por la singularidad y por la expresividad. Víctor de los Ríos ha expresado en esta virgen algo extraordinario. La respuesta la tenemos en el Evangelista de Mateo, que dice: "En su nombre pondrán las naciones su esperanza". Es la hora de la Virgen de la Esperanza. Es el momento en que la Virgen es redentora, la madre que experimenta el dolor acumulado en una sola criatura, la maternidad de la raza de los hijos de Dios. Yo creo que esta es la gran respuesta. En ella se condensan las gracias, la encarnación y la redención.

Una de las singularidades de esta imagen son las manos.

Las manos tienen ese sentido de movimiento porque el gran maestro de la expresividad es el escultor Víctor de los Ríos. Esas manos hablan, esas manos que llevan a la derecha el pañuelo y a la izquierda el rosario con los misterios dolorosos, hablan por sí solas. Parece que están en movimiento, están gestualizando con los que la ven pasar, les está llamando y expresando el dolor y al mismo tiempo la alegría de encontrarse con ellos. Es muy importante la dulzura que expresa el rostro. En mi opinión, resulta importantísimo también el aspecto que tiene de obra que marca un dolor sereno y también un dolor muy reposado que, de verdad, no es fácil encontrar en una imagen de la Virgen.