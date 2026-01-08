Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cultura

El legado judío en el siglo XXI, tema del Congreso Internacional Sefardí en Zamora

Los interesados en participar deben enviar sus propuestas de ponencias antes de junio

Una de las ponencias del congreso en una pasada edición.

B. Blanco García

La décimo cuarta edición del Congreso Internacional del Legado Sefardí, que se celebrará en Zamora a principios del mes de julio, llevará por título "Transmisión, recuperación y conservación del legado judío en España, Portugal e Iberoamérica en el siglo XXI", como propuesta de conocer más a fondo la continuidad de esta cultura en la actualidad.

Desde la organización ya se ha abierto el plazo de presentación de comunicaciones, para las que se ofrecen diferentes temas que pueden ser tratados, como las comunidades judías emergentes en el siglo XXI; las asociaciones e instituciones vinculadas a esta cultura; la memoria del Holocausto y la lucha contra el antisemitismo o aspectos de arqueología o de turismo, entre otros.

Cartel del Congreso Sefardí en Zamora

Las propuestas para la sesión de ponencias, que tendrá lugar el jueves 2 de julio en una sede que se anunciará próximamente, deben enviarse antes del 1 de junio al email centrocampanton@gmail.com, incluyendo un resumen de 250 palabras, el nombre del autor, la institución a la que pertenece, si fuera el caso, y un correo electrónico y teléfono para poder ponerse en contacto.

Además de las ponencias, el congreso, organizado por el Centro Isaac Campantón, contará con actividades antes y después de estas presentaciones, de las que se darán más detalles en las próximas semanas desde el comité organizador.

