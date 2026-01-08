Cultura
El legado judío en el siglo XXI, tema del Congreso Internacional Sefardí en Zamora
Los interesados en participar deben enviar sus propuestas de ponencias antes de junio
La décimo cuarta edición del Congreso Internacional del Legado Sefardí, que se celebrará en Zamora a principios del mes de julio, llevará por título "Transmisión, recuperación y conservación del legado judío en España, Portugal e Iberoamérica en el siglo XXI", como propuesta de conocer más a fondo la continuidad de esta cultura en la actualidad.
Desde la organización ya se ha abierto el plazo de presentación de comunicaciones, para las que se ofrecen diferentes temas que pueden ser tratados, como las comunidades judías emergentes en el siglo XXI; las asociaciones e instituciones vinculadas a esta cultura; la memoria del Holocausto y la lucha contra el antisemitismo o aspectos de arqueología o de turismo, entre otros.
Las propuestas para la sesión de ponencias, que tendrá lugar el jueves 2 de julio en una sede que se anunciará próximamente, deben enviarse antes del 1 de junio al email centrocampanton@gmail.com, incluyendo un resumen de 250 palabras, el nombre del autor, la institución a la que pertenece, si fuera el caso, y un correo electrónico y teléfono para poder ponerse en contacto.
Además de las ponencias, el congreso, organizado por el Centro Isaac Campantón, contará con actividades antes y después de estas presentaciones, de las que se darán más detalles en las próximas semanas desde el comité organizador.
Suscríbete para seguir leyendo
- El paso de 'Francis' por Zamora se desinfla: la probabilidad de una gran nevada, cada vez más baja
- Los primeros copos de nieve llegarán a Zamora este domingo: así se prevé el paso de 'Francis' por la provincia
- Así era en los años 50 Monte la Reina, el prestigioso campamento militar de universitarios
- Piden 15 años de prisión al dueño de By Alice por drogas, armas y blanqueo: juicio en la Audiencia de Zamora
- Un Avant de Lugo a Zamora, solución de Renfe para la parada de Sanabria
- Suelo para dar vivienda pública a 800 zamoranos: el 'regalo de Reyes' que el Ayuntamiento hace a la Junta
- Aparcar en el centro de Zamora durante doce horas será posible por menos de cuatro euros
- Herida una mujer de 63 años tras volcar su turismo en la N-122 en Zamora