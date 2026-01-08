La Junta pide a Renfe que no aplique aún el descuento del 25% a los nuevos abonos para viajar de Zamora a Madrid

Los viajeros frecuentes que viven en Zamora y trabajan o acuden habitualmente por motivos laborales o por otras causas a Madrid, al igual que los de otras líneas ferroviarias de servicio público de Castilla y León que hasta ahora se beneficiaban de un descuento adicional del 25%, por el momento no podrán obtener este año esa bonificación que se aplicaba a los empadronados en Castilla y León.

El operador ferroviario público ha explicado en un comunicado que está en condiciones de aplicar esa reducción de forma inmediata en el nuevo sistema de abonos de este año, denominado "Pase Vía", que sustituye a los abonos de 10 y 30 viajes que había el año pasado. Sin embargo, ha asegurado que la Junta de Castilla y León le ha dado orden para que no aplique ese descuento de momento "mientras no se lleve a cabo la tramitación y firma correspondiente de la adenda", algo que, según Renfe, no sería posible, en el mejor de los casos, hasta primeros de marzo.

Renfe ha indicado que mantiene el ofrecimiento al Gobierno regional para aplicar esa bonificación y está "en condiciones de activar inmediatamente" el descuento tanto para los abonos de 10 y 30 viajes como para el nuevo "Pase Vía", para que ningún usuario se vea perjudicado, pero continuará "actuando con la máxima diligencia y transparencia, respetando las indicaciones" de la Junta de Castilla y León.

La compañía ferroviaria estatal ha asegurado que ha sido este miércoles cuando ha recibido la comunicación en la que el Gobierno autonómico insta a no aplicar el descuento ni en los bonos de 10 y 30 viajes ni en el "Pase Vía".

Renfe ha señalado que el nuevo "Pase Vía" que ha entrado en vigor el pasado 1 de enero se le comunicó a la Junta de Castilla y León el pasado 23 de diciembre para que los empadronados en Castilla y León se pudieran beneficiar del descuento del 25% que se aplicaba a los viajeros frecuentes con el anterior sistema de abonos bonificados.

Inicialmente, Renfe había mantenido el descuento del 25% para los abonos de 10 y 30 viajes y consideraba que se podía aplicar también al "Pase Vía" y que posteriormente se regularizara la cantidad que le debía abonar la Junta de Castilla y León, una vez firmada una adenda al convenio, pero el Gobierno regional ha indicado que se paralice la bonificación hasta rubricar esa adenda.

La medida afecta tanto a los viajeros frecuentes que desde Zamora se desplazan a Madrid como a los de la estación de Alta Velocidad de Sanabria.