La Junta desbloquea la bonificación del 25% del "Pase Vía" para el AVE Zamora-Madrid y otros servicios: se aplicará con carácter retroactivo

La Junta de Castilla y León ha aprobado en el Consejo de Gobierno de este jueves la bonificación del 25% de descuento para los usuarios frecuentes del AVE Zamora-Madrid y de otros servicios ferroviarios que estén empadronados en Castilla y León y utilicen el nuevo modelo de abono denominado "Pase Vía".

El portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado tras ese Consejo de Gobierno que esa bonificación se aplicará con carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero, con independencia de que en un futuro se apruebe una adenda al convenio con Renfe para aplicar ese descuento.

La reacción del Gobierno autonómico se produce después del revuelo que había generado una comunicación de Renfe en la que aseguraba que la Junta le había pedido que no aplicara ese descuento del 25% hasta que se firmara la adenda, lo que no se podría hacer antes de principios de marzo, como pronto.

Fernández Carriedo ha admitido que en esa comunicación no había informado a Renfe del acuerdo previsto este jueves que iba a desbloquear el problema burocrático con esa bonificación y ha justificado el retraso en el ajuste porque Renfe comunicó el cambio en los descuentos y el nuevo modelo de abono "Pase Vía" el pasado 23 de diciembre y no hubo una reunión de la comisión de seguimiento hasta el pasado 30 de diciembre.

Isabel Blanco y Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta. / Miriam Chacón - Ical

El portavoz del Gobierno autonómico ha recordado que Castilla y León es la única Comunidad Autónoma que aplica ese descuento a los viajeros frecuentes empadronados en su territorio.

La Junta de Castilla y León ha reiterado "su compromiso firme e inequívoco" con la financiación de la bonificación del 25% y la intención de mantenerla incluso en próximas anualidades, como ha hecho desde que en 2022 se pusieron en marcha esos descuentos.

El Consejo de Gobierno ha aprobado un acuerdo para garantizar el descuento con efecto desde el 1 de enero de 2026 en los nuevos títulos multiviaje, "con independencia de las adaptaciones jurídicas, tecnológicas y económicas que sean necesarias" y tras el acuerdo la decisión se ha comunicado a Renfe "para su aplicación inmediata". Al respecto, el operador ferroviario indicó en su comunicado previo que tecnológicamente estaba todo preparado para poder aplicar ese descuento cuando la Junta le comunicara que podía hacerlo.

De los dos nuevos tipos de abonos, el bono 10-30, para gastar diez viajes en 30 días, es similar a los existentes hasta el año pasado, que el Ministerio de Transportes financiaba en un 50% y la Junta en un 25%, por lo que la aplicación del descuento se habilitó ya el 1 de enero. El "Pase Vía", en cambio, que aplica descuentos cada vez mayores cuantos más viajes se realizan, hasta un 90%, el descuento del Ministerio se estaba ya aplicando pero no el de la Junta, aunque a quienes hayan ya adquirido ese modelo de abono se les devolverá la cuantía del descuento del 25% no aplicado, según ha asegurado el Gobierno regional.

Aun así, la mayoría de usuarios aún estaba utilizando los bonos adquiridos antes de final de año que aún tienen vigencia el mes de enero y a ellos no les ha afectado el retraso en el descuento.

Desde el año 2022, la Administración autonómica ha destinado más de 21,7 millones de euros a sufragar el 25 % del coste de los abonos ferroviarios para usuarios recurrentes de Castilla y León, "consolidando un modelo de movilidad accesible, equilibrado y comprometido con el territorio".

23 líneas bonificadas

Actualmente, la Junta bonifica 23 líneas Avant que conectan las principales capitales de provincia con Madrid y otros destinos estratégicos, reforzando la vertebración territorial y el compromiso con la igualdad de oportunidades en la movilidad de los ciudadanos de Castilla y León.

La bonificación incluye los trayectos: Valladolid-Segovia, Valladolid-Madrid, Salamanca-Segovia, Segovia-Madrid, Medina del Campo-Salamanca, Medina del Campo-Segovia, Medina del Campo-Madrid, desde el 1 de enero de 2023. Posteriormente y desde el 1 de febrero de 2023, se sumaban: Madrid-Palencia; Madrid-Zamora; León-Valladolid; Burgos-Madrid; León-Palencia; Burgos-Valladolid; Ourense-Zamora; Palencia-Valladolid; León-Segovia; Segovia-Zamora; Palencia-Segovia y Medina del Campo-Zamora.

Por último, el 9 de marzo de 2023 se añadía: Zamora-Sanabria AV, Zamora-A Gudiña, Sanabria AV-A Gudiña y Sanabria AV-Ourense, siempre para viajeros empadronados en Castilla y León.