Semana Santa
Jesús Nazareno decidirá este domingo si avanza hacia la igualdad
La asamblea extraordinaria será a las 10.30 horas en el teatro del colegio Sagrado Corazón
Los hermanos y damas de la Cofradía de Jesús Nazareno decidirán si la igualdad real entre hombres y mujeres se alcanza en sus desfiles en el transcurso de la asamblea general extraordinaria que tendrá lugar este domingo, día 11 de enero, a partir de las 10.30 horas en el teatro del colegio Corazón de Jesús (Amor de Dios), ubicado en la avenida de Príncipe de Asturias.
Acceso
El acceso se producirá "por la puerta accesoria del colegio, donde se colocarán carteles" indican desde la cofradía.
Temas
El único asunto en el orden del día corresponde a la aprobación de los nuevos estatutos, donde quedará estipulado, entre otros aspectos, quién desfilará el Viernes Santo y el Sábado Santo y con qué vestimenta, mientras que el reglamento de régimen interno concretará aspectos relativos a la elección de jefe de paso, el hermano cargador, el o la camarera de las imágenes de vestir o incluso las sanciones.
Alegaciones
Hasta el pasado 6 de enero pudieron presentarse las alegaciones a los textos que estaban disponibles en la web de la hermandad y en la sede de la calle Viriato de cara a confeccionar "unos estatutos y un reglamento interno completos, que valgan de cara al futuro y que no tengamos que hacer cambios dentro de diez o veinte años", señaló a este medio el presidente de Jesús Nazareno, José Calvo Bartolomé.
