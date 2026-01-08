La IX Concentración Provincial de Águedas de Zamora ya tiene localidad anfitriona

El sábado más próximo a la festividad de Santa Águeda, es decir, el 31 de enero, las águedas de la provincia celebrarán su cita anual. Una concentración que ya se ha convertido en un clásico y que este 2026 cumplirá su novena edición.

Tras Muelas del Pan, en la comarca de Aliste, la Diputación de Zamora, organizadora de la jornada, ha escogido este año a Bermillo de Sayago como localidad anfitriona. ¿Los motivos? "Continuar con la rotación de la fiesta por las distintas comarcas de la provincia y que la localidad designada cuente con una infraestructura apropiada para un encuentro multitudinario", ha destacado Javier Faúndez, presidente de la institución provincial.

El dirigente ha dado cuenta este jueves de los detalles de la concentración en una presentación en la que ha estado acompañado por el vicepresidente primero y diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López; el diputado de Política Social y Familia, Ramiro Silva; la representante de la Asociación de mujeres de Bermillo, Manuela Andrés; y la concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Bermillo, María Dolores Nobre.

Zamora. Presentación del IX Encuentro Provincial de Águedas de Zamora / Alba Prieto / LZA

La concentración se iniciará a las 12.00 horas en la plaza del ayuntamiento de Bermillo de Sayago, para continuar con la entrega del bastón de mando a la alcaldesa y a la águeda mayor y el desfile por las calles de la localidad. Tras la misa en la iglesia a las 13.00 horas, se celebrará la comida, limitada a 1.500 comensales.

Evento condicionado por al climatología por lo que Faúndez ha anunciado que se dejara el pabellón libre por si se tuviese que trasladar todo el acto allí. "Si no tuviésemos problemas de climatología, la misa la haríamos en la propia parroquia, con pantallas en el exterior para las personas que no pudiesen entrar lo puedan seguir", ha matizado. Para la comida, se instalarán dos carpas grandes para poder albergar todo el servicio de catering. El precio de los tickets de la comida es de 12 euros.

Para facilitar la asistencia de todas las águedas de la provincia, la Diputación de Zamora pone a disposición autobuses gratuitos que partirán desde distintos lugares.