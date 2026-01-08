El frío y la liberalización de las rebajas diluyen su efecto llamada

Sin muchas aglomeraciones, aunque con un constante goteo de clientes. Así se vivieron las primeras horas del pistoletazo de salida de las rebajas de invierno en la capital zamorana. Las bajas temperaturas y la posibilidad de que los comerciantes realicen descuentos sin restricciones de fechas han "diluido el efecto llamada", tal y como indica Ruperto Prieto, presidente de la Asociación Zamorana de Empresarios del Comercio (Azeco). A ello se añade, además, que gran parte del comercio online iniciase las rebajas la tarde del Día de Reyes.

Fin de la regularización de la temporada de descuentos que desde la organización zamorana lamentan. "En el pasado había rebajas en enero y en junio. Ahora, hay muchos que ya llevan casi una semana de rebajas y otros, por ejemplo, que por conveniencia en noviembre pusieron descuentos. Eso hace que se diluye más ese efecto llamada que tenían antes las rebajas y ya no exista esa masificación de clientes el primer día", detalla. Situación ante la que reivindican la vuelta a los dos periodos tradicionales con dos campañas claramente definidas, puesto que "permite al comerciante planificarse mejor y al consumidor tener información más clara".

Temporada de rebajas de invierno que comienza con expectativas moderadamente optimistas, tras cerrar una campaña de Navidad que, desde el sector, califican como "positiva" con algo más de actividad que el ejercicio previo. "No es un antes y un después, pero sí ha sido una buena campaña", declara Prieto.

En este sentido, valora de manera satisfactoria las acciones realizadas junto con el Ayuntamiento de Zamora para dinamizar la actividad del pequeño comercio. En concreto, la instalación del tobogán de hielo en la Plaza de Claudio Moyano y el reparto de rascas con cheques descuentos entre los clientes. "Han tenido muy buena aceptación tanto por parte de los comerciantes con una elevada participación como por parte de los clientes que lo demanda", declara el responsable de Azeco.

Campaña navideña que es la más fuerte para el sector ya que se registran más del 20% de las ventas anuales, un periodo que ahora se completa con las rebajas de enero. "Atendiendo a la actividad de estas fiestas, podemos predecir que sea un buen periodo de ventas", expone.

Confianza en el comportamiento del consumo ante la oferta del comercio zamorano que destaca por ser "muy competitivo en su relación calidad-precio" y con una atención "profesional y cercana", valora. Características a las que se suma la salida de un stock a precios que pueden reducirse hasta el 50%.

"Son los mismos productos, pero a precios muy atractivos", subraya. Todo ello, con el fin también de dar la posibilidad al comerciante de tener mayor liquidez para afrontar financieramente las próximas campañas.

Rebajas en las que destaca el mayor peso de los establecimientos dedicados al equipamiento personal, especialmente el textil y el calzado.