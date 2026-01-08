Fernando Valera: "El acuerdo con las víctimas de abusos es un camino sin vuelta atrás"

«Se trata de un camino que tiene un futuro y donde ya no hay vuelta atrás». El acuerdo que hacían público ayer Gobierno e Iglesia para la reparación y reconocimiento de las víctimas de abusos sexuales fue valorado por el obispo de Zamora, Fernando Valera, como un hecho «histórico, que me habría parecido imposible hace cinco años», confesó en su participación en el Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, donde se sometió a las preguntas tanto de la directora del foro, Carmen Ferreras, como del redactor jefe de Religión Digital, Jesús Bastante.

«La víctima siempre será víctima», lamentó Valera, quien recordó las palabras del papa Benedicto XVI para señalar el «doble crimen» de estos actos. «Se atenta contra la inocencia de un menor, pero también contra su fe», subrayó.

Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA Entrevista mesa redonda con el obispo de Zamora, Fernando Valera. / Victor Garrido / LZA

«La reparación es algo muy importante, sobre todo para aquellas personas con la vía judicial ya prescrita», detalló, advirtiendo que este acuerdo no solo afecta a la Iglesia, sino a toda la sociedad, «que también lo tiene que asumir».

Víctimas con voz y voto por primera vez

Bastante, que ha participado en la elaboración de este acuerdo, apuntó a que «por primera vez, las víctimas tendrá voz y voto en todo el proceso», a lo que Valera añadió que «la cuestión no será tanto el ayudar como el poder caminar juntos» y señalando que, en todo este proceso «la Iglesia debe ser motor para promover esta nueva realidad, ya que es un momento histórico para todos», aplaudió.

Puesto que esta visita al foro del periódico ya se ha vuelto una tradición para hacer un balance del último año en la diócesis, el obispo no evitó ninguna de las preguntas realizadas por Carmen Ferreras sobre los sinsabores a los que se ha tenido que enfrentar durante los últimos meses, desde las críticas por su cambio de residencia hasta las decisiones en una entidad de la envergadura de Cáritas.

La cruz de un obispo

«La cruz no es un adorno cuando te nombran obispo», señaló, asegurando que no le gusta poner el foco en lo negativo. «Prefiero centrarme en hacia dónde apunta el futuro y la esperanza, lo importante es saber dónde estamos y qué camino debemos seguir».

Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA Entrevista mesa redonda con el obispo de Zamora, Fernando Valera. / Victor Garrido / LZA

Aun así, reconoció que sanear las cuentas de la diócesis era más que necesario. «Había dinámicas que nos hubieran llevado a la bancarrota», señaló.

Sobre una tierra como Zamora, su obispo destacó la «cercanía y acogida, con un presbiterio heroico», describió.

El recuerdo del papa Francisco

A nivel general, uno de los momentos importantes del pasado 2025 fue el fallecimiento del papa Francisco, quien nombró obispo a Valera. «Tras su muerte, tuve un sentimiento de profundo agradecimiento, ya que me marcó el camino para saber cómo ser obispo en pleno siglo XXI. Hay cosas que ya no tienen marcha atrás, como esa llamada de Francisco a la cercanía y al servicio de la sociedad. Marcó un estilo», reconoció.

Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA Entrevista mesa redonda con el obispo de Zamora, Fernando Valera. / Victor Garrido / LZA

Actualidad, conflictos sufridos, retos superados, proyectos futuros o la relación con la sociedad zamorana. Fernando Valera o dejó nada en el tintero y se sometió a este interrogatorio a dos bandas, haciendo honor al título del primero foro del periódico del año, «ConFEsiones».