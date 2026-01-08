Ni la faraónica 'La Misión' ni la local 'Renovation Experience': esta fue la noche más cara de San Pedro 2025

Durante los últimos años, las noches de la Fiestas y Ferias de San Pedro han dado un nuevo salto, tanto en cantidad de conciertos como en calidad de los grupos contratados. Una apuesta decidida del Ayuntamiento de Zamora como parte de la promoción turística de la ciudad para colocar la última semana de junio como uno de los momentos con más afluencias de zamoranos y forasteros en las calles de la ciudad. Ahora, unos cuantos meses después, la Plataforma de Contratación Pública permite saber cuál fue el gasto realizado por el consistorio zamorano para traer los espectáculos y grupos que hicieron bailar a miles de personas.

El principal atractivo de las últimas fiestas de Zamora capital fue el faraónico escenario y juego de luces de 'La Misión', que vino a ocupar el espacio (literal y figurado) que dejó un año antes la no menos espectacular 'Panorama'. El cambio de orquesta supuso un aumento en la inversión realizada por el Ayuntamiento de Zamora, que adjudicó el contrato por 22.400 euros, por encima de los 20.000 euros del año anterior. La subida en el precio de este evento estelar se contrarrestó con el abaratamiento de la local 'Renovation Experience', con Ricky Galende a la cabeza, que no llegó a los 15.913 euros del curso anterior y se embolsó 15.000 euros por su 'show' en la noche de San Juan.

La gran sorpresa de los contratos que se han hecho públicos por el momento, puesto que algunos aún no aparecen listados, son las dos noches con mayor gasto. Dos apuestas diferentes que no estuvieron muy lejos entre si y que se llevaron la palma contra todo pronóstico: la conocida como 'Noche Indie' encabezada por Ultraligera y la actuación conjunta de Mondra con El Portal de Carmen. En el primer caso, su contratación para el 25 de junio supuso un gasto de 28.000 euros, ligeramente inferior a lo que costó la segunda propuesta con sus 28.400 euros por actuar en la Plaza Mayor durante la noche del 22 de junio.

Dudas por resolver

Hasta ahora, se conocen los contratos de seis noches de las Ferias y Fiestas de San Pedro 2025, mientras que todavía hay cuatro cuyo valor se desconoce. En este grupo se juntan apuestas por los espectáculos locales como 'Selvatika XL' con otras propuestas como 'A Gramola', 'Me Fritos & Give Me Cheetos' o los sempiternos 'Formula V'. En cualquier caso, sería extraño que alguno de estos conciertos se colocaran a la cabeza de una lista que parece definida salvo nuevas sorpresas. Una tabla en la que también hay que tener en cuenta los emolumentos de Mojinos Escocíos (19.000 euros) y Medina Azahara (12.385 euros).