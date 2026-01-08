Cortes de tráfico en esta céntrica calle de Zamora

El paso de vehículos por la calle San Pablo en Zamora quedará temporalmente cortado durante el fin de semana, por trabajos de mejora del pavimento, pospuestos desde el pasado diciembre.

Las obras, que se iniciarán a la altura del inmueble número 1, obligan a cortar el tráfico en ese tramo desde las 11:00 horas del viernes 9 de enero hasta las 8:00 horas del lunes 12 de enero.

Para facilitar la circulación de vehículos se habilitará la calle Cortinas de San Miguel, de forma puntual, para que los turismos puedan circular hasta las calles aledañas como la calle San Miguel, calle La Brasa y la calle Flores de San Pablo.

De esta forma podrán incorporarse y acceder de nuevo a las calles San Pablo y calle Martínez Villergas.

¿Y qué pasa con los garajes de la zona?

Los vecinos y vecinas de la zona que cuenten con garajes ubicados en la calle San Pablo, antes de la zona de las obras, podrán acceder sin problemas de forma habitual, pero para salir lo harán en el sentido contrario hacia la calle Cortinas de San Miguel.

En cuanto a los garajes que sí se encuentren dentro del perímetro que se va a cortar, según el sentido de la marcha, saldrán en el sentido habitual, pero accederán desde la calle Flores de San Pablo en sentido contrario.