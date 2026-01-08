Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA: Un análisis diocesano con el obispo de Zamora

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El obispo de Zamora, Fernando Valera, regresa otro enero más al foro del periódico para analizar lo que ha significado el último año en la diócesis a través de las preguntas de Jesús Bastante y Carmen Ferreras

En la mesa, desde la izquierda, Carmen Ferreras, Fernando Valera y Jesús Bastante, en el foro del pasado año. | A. P. (ARCHIVO)

B. Blanco García

El Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA regresa tras las vacaciones de Navidad dando de nuevo la bienvenida al foro del periódico al obispo de Zamora, Fernando Valera, quien responderá en directo a las preguntas que le realizarán la directora del Club, Carmen Ferreras, y el redactor jefe de Religión Digital, Jesús Bastante, con público zamorano presente.

Bajo el título de "ConFEsiones", este formato especial de entrevista tendrá lugar en el salón de actos del Seminario de San Atilano, a partir de las 20.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Fernando Valera obispo de Zamora

Fernando Valera, obispo de Zamora / J. L. F. (Archivo)

Fernando Valera contestará a las preguntas sobre la diócesis de la que está al frente, y sus respuestas servirán también para hacer un balance de lo que ha sido el pasado 2025 en esta institución. Un interrogatorio del que no tiene referencias previas —aunque está más que acostumbrado al formato, puesto que esta es la tercera vez que acude al Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA— por lo que se presenta como una oportunidad interesante para saber cómo se enfrenta monseñor Valera.

Por las experiencias previas, lo sabe hacer "con valentía, ya que es un líder prudente y hospitalario, maestro capaz y sagaz, que gobierna bien su propia casa, a veces revuelta, con amor y autoridad espiritual", según apunta la directora del foro del periódico.

Resto de citas en enero

Los tres siguientes jueves de este mes de enero habrá nuevas citas con el Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA igual de interesantes. El día 15 d enero, la política y escritora Rosa Díez presentará su libro "La sombra: memoria histórica de Zapatero", donde analiza —con información inédita y de primera mano— la conexión del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con el actual de Pedro Sánchez.

El 22 de enero, el periodista y escritor Fernando Jáuregui dará a conocer su última obra, "El cambio en 100 palabras. ¿Cómo serán nuestras vidas en 2050?" y del cierre del mes se encargará la psicóloga zamorana Pilar Río Fernández con "El estrés y el botón antiestrés".

Entrada libre hasta completar aforo

Todas estas citas se desarrollan a las 20.00 horas, en el salón de actos del Seminario de San Atilano, con entrada libre hasta completar aforo.

