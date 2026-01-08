Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA: Un análisis diocesano con el obispo de Zamora
El obispo de Zamora, Fernando Valera, regresa otro enero más al foro del periódico para analizar lo que ha significado el último año en la diócesis a través de las preguntas de Jesús Bastante y Carmen Ferreras
El Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA regresa tras las vacaciones de Navidad dando de nuevo la bienvenida al foro del periódico al obispo de Zamora, Fernando Valera, quien responderá en directo a las preguntas que le realizarán la directora del Club, Carmen Ferreras, y el redactor jefe de Religión Digital, Jesús Bastante, con público zamorano presente.
Bajo el título de "ConFEsiones", este formato especial de entrevista tendrá lugar en el salón de actos del Seminario de San Atilano, a partir de las 20.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.
Fernando Valera contestará a las preguntas sobre la diócesis de la que está al frente, y sus respuestas servirán también para hacer un balance de lo que ha sido el pasado 2025 en esta institución. Un interrogatorio del que no tiene referencias previas —aunque está más que acostumbrado al formato, puesto que esta es la tercera vez que acude al Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA— por lo que se presenta como una oportunidad interesante para saber cómo se enfrenta monseñor Valera.
Por las experiencias previas, lo sabe hacer "con valentía, ya que es un líder prudente y hospitalario, maestro capaz y sagaz, que gobierna bien su propia casa, a veces revuelta, con amor y autoridad espiritual", según apunta la directora del foro del periódico.
Resto de citas en enero
Los tres siguientes jueves de este mes de enero habrá nuevas citas con el Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA igual de interesantes. El día 15 d enero, la política y escritora Rosa Díez presentará su libro "La sombra: memoria histórica de Zapatero", donde analiza —con información inédita y de primera mano— la conexión del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con el actual de Pedro Sánchez.
El 22 de enero, el periodista y escritor Fernando Jáuregui dará a conocer su última obra, "El cambio en 100 palabras. ¿Cómo serán nuestras vidas en 2050?" y del cierre del mes se encargará la psicóloga zamorana Pilar Río Fernández con "El estrés y el botón antiestrés".
Entrada libre hasta completar aforo
Todas estas citas se desarrollan a las 20.00 horas, en el salón de actos del Seminario de San Atilano, con entrada libre hasta completar aforo.
- El paso de 'Francis' por Zamora se desinfla: la probabilidad de una gran nevada, cada vez más baja
- Los primeros copos de nieve llegarán a Zamora este domingo: así se prevé el paso de 'Francis' por la provincia
- Así era en los años 50 Monte la Reina, el prestigioso campamento militar de universitarios
- Piden 15 años de prisión al dueño de By Alice por drogas, armas y blanqueo: juicio en la Audiencia de Zamora
- Un Avant de Lugo a Zamora, solución de Renfe para la parada de Sanabria
- Suelo para dar vivienda pública a 800 zamoranos: el 'regalo de Reyes' que el Ayuntamiento hace a la Junta
- Aparcar en el centro de Zamora durante doce horas será posible por menos de cuatro euros
- Herida una mujer de 63 años tras volcar su turismo en la N-122 en Zamora