El Ayuntamiento dona juguetes tradicionales para familias sin recursos
Los regalos han sido envueltos en bolsas decoradas por otros niños en un taller navideño
El Ayuntamiento de Zamora, a través de la Concejalía de Juventud, ha entregado los regalos preparados por los niños del taller “Juegos Tradicionales”, realizado durante los pasados días de Navidad.
En el acto, la concejala de Juventud, Sara de la Higuera, ha hecho entrega de estos presentes a representantes de la Liga Zamorana de la Educación, que será la entidad encargada del reparto.
En el taller “Juegos Tradicionales”, impartido por la empresa zamorana Mini2ac, han participado unos 60 niños, durante los días 29 y 30 de diciembre y 5 de enero, dentro de los talleres navideños organizados por la Concejalía de Juventud.
Decoración especial para los regalos
Durante estos días, los pequeños participantes han decorado las bolsas en las que se han entregado estos regalos, destinado a niños y niñas de la ciudad que no tienen facilidad de acceder a juegos en estas fechas señaladas.
“De esta manera, este proyecto lúdico educativo que se aproxima a la navidad desde un punto de vista solidario sin dejar de lado la diversión que debe predominar en estas fechas”, ha destacado la concejala del área.
