Piden 15 años de prisión al dueño de By Alice por drogas, armas y blanqueo: juicio en la Audiencia de Zamora

El propietario de las discotecas By Alice e Isabela, de iniciales F.M.E., se enfrenta a 15 años de prisión por los delitos de tráfico de drogas, por tenencia ilícita de armas y por blanqueo de capitales derivado de la inversión del dinero procedente de la venta de estupefacientes en la adquisición de dos casas en la capital, concreta la Fiscalía de Zamora en su escrito de acusación. El considerado por la Guardia Civil como cabecilla del grupo local de tráfico, al que se le incautaron 83.550 euros en metálico, tendría que abonar una multa de 118.000 euros por el tráfico de drogas y por el blanqueo de dinero si el juicio que celebre la Audiencia de Zamora le condena e impone las penas que exige el Ministerio Público.

El escrito de la acusación pública incluye la petición de que F.M.E. aporte 100.000 euros de fianza para mantener su libertad condicional hasta que haya una sentencia firme, una cantidad a sumar a los 18.000 euros que abonó a mediados de octubre de 2025 para salir de Topas tras haber ingresado en agosto de 2024, cuando fue detenido con los otros tres procesados. Se trata de empleados y conocidos del dueño de las discotecas, tres hombres de iniciales A.N.M., cuya casa en Montamarta fue registrada, donde se hallaron dos carabinas de aire y una váscula para pesar droga y 5.005 euros; de JA.G.R., en cuya casa del Cubo del Vino se hallaron 313,42 gramos netos de cananbis valorados en 1.962 euros; y de G.A.C., en cuyo piso de la capital zamorana se aprehendieron speed, hachís, pastilals de éxtasis y cinco armas blancas prohibidas, dos "mariposas" y tres cuchillos lanzadores.

La Fiscalía solicitará en le juicio que celebre la Audiencia una condena a siete años y medio de cárcel para cada uno de ellos junto al pago individual de 18.000 euros de multa, si los magistrados admiten los términos de acusación de la Fiscalía, que solicita que se les imponga cuatro meses de arresto por cada cuota impagada de esas cantidades, así como el pago de una cuarta parte de las costas del procedimiento judicial.

Por el delito de tenencia ilícita de armas, la acusación pública solicita una condena a tres años de prisión para el hostelero tras incautarse la Guardia Civil de un revólver calibre 3578 marca Amedo Rossi preparada para su uso y con el número de identificación eliminado; una pistola calibre 635 marca Rech modificada y en perfecto estado de funcionamiento que disparaba con normalidad la munición para la que se manipuló; y una escopeta de caza libre 12 marca Stemguer y una pistola láser.

Blanqueo de capital: la implicación de una hija del empresario

Las investigaciones del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 concluyen que una de las hijas del conocido empresario de locales de ocio nocturno en Zamora capital habría permitido que su progenitor anotara dos viviendas a su nombre en el Registro de la Propiedad, con lo que habría facilitado que F.M.E. pudiera poner en circulación legal el dinero obtenido con el tráfico de drogas.

La Fiscalía exige a la Audiencia, en base a esa acusación, que condene a la joven, A.M.M., a 5 años de cárcel y al pago de una multa igual la de su padre, de 100.000 euros, la misma cantidad que pide que se acuerde en sentencia como fianza para la acusada. Las dos casas que las pesquisas policiales habrían localizado a nombre de la joven habrían servido a F.M.E. para sacar a flote las ganancias obtenidas con la venta de drogas, inmuebles situados en la avenida de Galicia y en la calle de Zapatería.

La supuesta trama

Los cuatro imputados actuarían "de manera coordinada y organizada" para traficar con speed, éxtasis, marihuana y hachís que distribuirían no solo en la discoteca By Alice sino también en el chalé de F.M.E. en Monfarracinos, actividad ilícita que investigaba la Guardia Civil tras llevar a cabo labores de seguimiento de los acusados y los negocios del empresario zamorano.

El 13 de agosto de 2024 la jueza ordenó la entrada y registro en la By Alice, en la finca de Monfarracinos, los domicilios de los otros tres investigados, la denominada "Operación Salix" con un amplio despliegue de la Policia Judicial de la Comandancia de Zamora, apoyada por la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de la provincia y efectivos de las de Valladolid y León.