Ocho agencias de Zamora gestionarán las plazas del Club de los 60

Ocho agencias de viajes, cinco en la capital, dos en Benavente y una en Toro, serán las encargadas de gestionar los viajes del Club de los 60 para este nuevo año 2026.

Organizados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, se trata de uno de los programas más demandados del departamento que dirige la zamorana Isabel Blanco ya que, año tras año, ofrece decenas de destinos muy atractivos para que los socios, que ya suman 364.132 personas.

Se trata de una buena oportunidad para conocer rincones de la geografía española e internacional a precios asequibles, “salvaguardando los máximos estándares de calidad”, subrayan desde la consejería.

Más agencias acreditadas

Además, este año llega con un gran cambio que va a facilitar la gestión de su viaje a todos los castellanos y leoneses que hayan obtenido una plaza: se han acreditado 212 agencias a través de las cuales podrán reservar y gestionar sus viajes.

La propia vicepresidenta de la Junta de Castilla y León ha presentado este miércoles la edición de 2026, que llega con un mayor número de plazas y una treintena de destinos, en el que están incluidos los relativos al “Club de los 60 Navidad”, ya consolidados.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha convocado un total de 28.454 plazas, 257 más que en la edición anterior, de las cuales 12.588 se reservan al turno de primavera y 15.866 para otoño y Navidad.

De los 30 viajes ofertados, 17 corresponden a destinos internacionales, entre los que se encuentran, como novedades, Japón, un crucero fluvial por el Rin y un viaje combinado para París y el valle del Loira. Teniendo en cuenta éxito del pasado año, se repite el crucero por el Danubio.

Destinos nacionales

Los trece restantes son enclaves nacionales, entre los que destacan destinos como Mallorca o Tenerife. Además, se incluyen dos trayectos dentro de la modalidad “Viajes para todos” a Sevilla y Valencia, abiertos a personas con discapacidad o con necesidad de apoyos especiales.

Isabel Blanco ha asegurado que todos los destinos han sido “cuidadosamente evaluados” para que cumplan tanto con los objetivos del programa como con las expectativas de los socios, partiendo de los cuestionarios de valoración de los viajes, los cuales, en 2025, arrojaron unos resultados muy positivos.

Plazos y forma de solicitud

Toda la información acerca de los viajes del Club de los 60, tanto el contenido como el procedimiento para optar a uno de ellos, se encuentra en el folleto digital, disponible desde este miércoles en la web de la Junta , o en formato físico, que también lleva incluido el modelo de solicitud, y el cual estará disponible desde el 7 de enero de 2026 en las gerencias territoriales de Servicios Sociales, excepto en Valladolid, donde podrá recogerse en la oficina central del Club, ubicada en la calle Padre Francisco Suárez, 2.

El plazo para solicitar asiento en uno de los viajes comienza el 7 de enero, en las modalidades online —a través de la web— y telefónica —mediante el número 983 428 206 y 983 415 194 en horario de 9.00 a 18.00 horas de lunes a viernes—.

Mientras, para poder inscribirse presencialmente en las gerencias territoriales o en la oficina central del Club de los 60, el plazo comenzará el día 9 de enero.

El último día para presentar la solicitud será el 21 de enero.

Sorteo de los destinos de primavera, el 3 de febrero

El sorteo en cada provincia se realizará el 3 de febrero de 2026. Los listados tanto de los adjudicatarios como de las personas que entran en reserva de cara a los viajes de primavera se harán públicos el día 5 de febrero.

En cuanto a los de otoño, se hará públicos el 10 de julio, mientras que, para los de Navidad, habrá que esperar al 10 de septiembre.

Aquellas personas que no hayan obtenido destino pasan a formar parte de las listas de reserva, por lo que, en el caso de que se produzcan renuncias, tienen opciones de lograr plaza en uno de los viajes.