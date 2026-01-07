El mítico Café Bar Aureto vuelve a cerrar sus puertas dos años y medio después

La hostelería de Zamora dice adiós a uno de los establecimientos más emblemáticos del casco histórico de la ciudad. El Café Bar Aureto, ubicado en una esquina de la Plaza de Viriato, permanece cerrado desde finales de diciembre con un escueto cartel que no da más información ni motivos que un sucinto "cerrado".

Cartel de "cerrado" en el Café Bar Aureto, en Zamora. / Cedida

Este café bar del centro de Zamora tiene más de 35 años de trayectoria y siempre ha sido un punto de encuentro indispensable de la parte histórica de la ciudad. Sus anteriores propietarios, Aurelio y Toñi, ya jubilados, conviertieron este negocio en un lugar habitual para desayunar, tomar el aperitivo y disfrutar de una copa en un lugar privilegiado de Zamora.

El Aureto se puso a la venta en octubre de 2022 y finalmente cambió de manos en junio de 2023, cuando el matrimonio traspasó el negocio y el local, con la entrada de una nueva gerencia que asumió el reto de conservar el espíritu original del café, pero la aventura de los nuevos responsables ha terminado dos años y medio después, días antes del cambio de año.

Café Bar Aureto, en el casco histórico de Zamora. / Cedida

Cierra La Tahona de la Rúa

El cierre del Café Bar Aureto se suma a una larga lista que, ya sea por cese de negocio o por jubilación, está mermando densidad del tejido comercial de Zamora. La sangría es mayor en el casco histórico, donde también hace unos días bajo la trapa La Tahona de la Rúa, otra emblemática cafetería que ofrecía café, aperitivos y descanso más allá de la Plaza Mayor. Dos establecimientos que revitalizaban el casco histórico y que dejan un vacío difícil de cubrir.