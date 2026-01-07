'Francis' no se olvida de Zamora y deja un reguero de nieve por toda la provincia

Han tenido que pasar varios días y eran muchos los que ya no confiaban en que 'Francis' dejara ni siquiera una pequeña nevada en lugares de Zamora que no fueran la comarca de Sanabria. Incluso, se puede dar la paradoja de que muchos zamoranos no vayan a ver la nieve debido a sus ritmos de vida, ya que los copos caídos durante la madrugada no han sido lo suficientemente abundantes como para 'enterrar' la provincia bajo una densa capa de este elemento. Unas precipitaciones que se dejaron notar en la capital y un amplio ramillete de municipios a lo largo y ancho de la provincia durante la madrugada.

Como era de prever, Sanabria fue la primera comarca en recibir este segundo envite de 'Francis'... y también será la última en despedirse de la borrasca más conocida de este cambio de año. Ha sido durante la madrugada, concretamente entre las 05:00 y las 06:00 horas, cuando la nieve ha ido regando el resto de la provincia, incluida la capital. Aunque su paso por esas zonas haya sido testimonial, ha sido suficiente para dejar estampas de postal hasta que las primeras luces del día y la subida de las temperaturas han ido deshaciendo los escasos centímetros de espesor que se habían acumulado.

Solamente los zamoranos más trasnochadores y los más madrugadores habrán podido disfrutar de esta nevada en su punto álgido, cuando ha cubierto lugares tan emblemáticos de la capital como los jardines del Castillo de Zamora o la siempre majestuosa Catedral. Una estampa muy esperada por todos los habitantes de la capital y de muchos pueblos de la provincia, que ha llegado con nocturnidad, pareciendo que 'Francis' no quería ser conocido en Zamora más allá de las previsiones que había provocado hace ya una semana. Ahora, será el momento de la ropa de abrigo, pues el frío invernal aún resistirá varios días.

Precaución en Sanabria

Como decimos, la comarca de Sanabria sigue siendo 'víctima' de las nevadas que ha traído a la provincia la borrasca 'Francis', pues a primera hora de la mañana todavía seguía arreciando con fuerza en muchos puntos del sector más noroccidental de Zamora. Por ello, el mapa de la DGT informa de algunas complicaciones en la A-52, donde se debe circular con precaución desde Mombuey hasta la frontera con Galicia por culpa de la nieve. Una vez en tierras gallegas, el aviso cambia de forma, siendo el principal problema la niebla. Estas recomendaciones son extensibles al resto de la provincia, donde aún podría haber restos de nieve y hielo.