Balance
Fiestas navideñas sin apenas incidentes y con 80 accidentes de tráfico sin muertos ni heridos graves en Zamora
El subdelegado del Gobierno resalta que únicamente se ha denunciado un robo en una vivienda
El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, ha resaltado la normalidad y la ausencia de incidentes destacados durante las fiestas navideñas, más allá de los habituales cualquier fin de semana, tanto en la capital zamorana como en la provincia, según el balance realizado tras la reunión de coordinación semanal con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en Zamora.
Al respecto, ha precisado que por robos en viviendas no se ha interpuesto ninguna denuncia en la Policía Nacional y solo una ante la Guardia Civil. También ha habido robos en establecimientos públicos.
En Benavente, Ángel Blanco ha declarado que ha habido "algún pico de incidencia", por lo que el miércoles de la próxima semana se celebrará una reunión con el Ayuntamiento benaventano y con los comerciantes para analizar y hacer un balance del dispositivo especial establecido por la Guardia Civil y el esfuerzo realizado por el Instituto armado para mejorar la seguridad en la ciudad.
En cuanto a las carreteras de la provincia, en las navidades no se ha registrado ningún fallecido ni ningún herido grave en los 80 accidentes contabilizados entre el 24 de diciembre por la tarde y el 6 de enero, mientras que en el mismo periodo del año anterior hubo 96 accidentes y dos heridos graves.
