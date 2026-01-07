Faúndez sobre la restitución de paradas del AVE en Sanabria: "Si se hace es por la presión y la unión de la provincia"

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, se ha referido a la posible restitución de las paradas del AVE en Sanabria suprimidas el pasado mes de junio y ha asegurado al respecto que si finalmente se recuperan esas frecuencias del tren "habrá sido por la presión, la unión que ha tenido toda la provincia de Zamora".

Ha resaltado que no solo han sido los zamoranos que viven en ese territorio, sino también los que viven fuera de él los que han contribuido a presionar para que se corrigiera lo que ha definido como "una injusticia". Ha concluido que si finalmente se lleva a cabo esa recuperación de pardas se habrá "dado la vuelta" a una situación injusta gracias a la presión social y esa "postura firme de las instituciones, los ciudadanos y los colectivos" sociales.

Aun así, ha subrayado que el problema ya está creado y "el daño de imagen que se ha hecho no se compensa de cualquier manera reabriendo esas paradas". Javier Faúndez ha destacado que al quitar las paradas de primera hora de la mañana en Sanabria se ha dañado "la credibilidad de una comarca" y ha admitido que si se cumple el anuncio del ministro de recuperarlas serán buenas noticias, que "bienvenidas sean", ha concluido.

Monte la Reina

Preguntado también por las inversiones en Monte la Reina que acomete el Ministerio de Defensa, con 41 millones de euros destinados a la urbanización del futuro acuartelamiento, Faúndez ha comentado que todas las obras de mejora y los proyectos de otras administraciones que se vayan acometiendo en la provincia "son buenas".

También ha dejado claro que es un proyecto ajeno a la Institución provincial, ya que "bastante tenemos con las obras nuestras, de la propia institución", ha declarado el máximo responsable de la Diputación de Zamora, a preguntas de los periodistas.