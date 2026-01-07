¿Enfermeras en todos los colegios? Un estudio señala las ventajas que supondría para la infancia

La enfermera escolar es una figura que seguirá demandándose desde los colegios profesionales y centros educativos de toda España, sobre todo, tras el último informe del que se hace eco el Consejo General de Enfermería —que cuenta, desde hace años, con un Observatorio de Enfermería Escolar—, donde se alerta que la falta de estas enfermeras especializadas "aumento un escalón la desigualdad en salud para la población más desfavorecida".

Zamora sería una de las grandes beneficiadas por la multiplicación de esta figura, puesto que, en la actualidad, tan solo cuenta con tres profesionales especializadas en el colegio de educación especial Virgen del Castillo y otras dos compañeros que se encargan de atender a estudiantes con necesidades repartidos por toda la provincia, una cantidad insuficiente, teniendo en cuenta que hay una población estudiantil de aproximadamente 20.000 niños y jóvenes.

Los autores del estudio —un equipo de enfermeras investigadoras— destacan que la falta de enfermeras escolares en España, "insuficiente para los estándares europeos, suele darse en zonas desfavorecidas, lo que se traduce en una mayor desigualdad en salud para los niños y adolescentes con menos recursos".

Elaborar una imagen completa de España

"Necesidad percibida y satisfacción con la enfermeras escolares en España: un estudio transversal con participación de la comunidad educativa" es el título de este trabajo, en el que han participado 376 enfermeras escolares, 1.193 docentes y directores de escuelas y 582 madres y padres. El objetivo se ha centrado en elaborar una imagen completa de las necesidades de las comunidades autónomas respecto a la implantación de esta figura.

La investigación determina que, aunque hay una satisfacción generalizada con la labor de las enfermeras escolares, y además hay demanda de sus servicios, "la implantación de esta figura en los centros escolares sigue siendo deficiente, en parte por la existencia de deficiencias estructurales", detalla. Este déficit hace que España no cumpla los estándares y normas internacionales en lo que se refiere a la ratio de enfermeras escolares por alumnos en España.

Inversión en salud

"Este estudio constata, una vez más, la importancia con contar con enfermeras escolares en todos los centros educativos de España. Hablamos de inversión en la salud de la población más joven y en prevención", apunta Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería. Estas profesionales no solo pueden evitar ciertas complicaciones con una rápida actuación, "sino que, a través de la educación en salud, tienen una herramienta muy poderosa para que las nuevas generaciones adquieran hábitos saludables y sepan actuar en momentos de emergencia sanitaria", añade.

Los investigadores han analizado los tres tipos de enfermeras escolares que hay trabajando en España, como son aquellas con contratos de exclusividad, que trabajan en una única escuela; las itinerantes, que ejercen su labor en varias escuelas; y las ocasionales, que son llamadas directamente por el colegio cuando las necesitan por una urgencia.

Centrados en cuántos centros educativos de España cuentan con enfermeras escolares, solo la mitad de estos cuentan con profesional de Enfermería. Además, el informe hace un apunte destacado sobre que son las zonas con mayores recursos económicos los que tienen un mayor porcentaje de enfermeras escolares. De ahí que se subraye que la falta de estas profesionales "crea una desigualdad en material de salud.