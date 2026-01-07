La carretera de Rihonor que une Puebla y Braganza, pendiente de la variante internacional

La carretera autonómica que llega desde Puebla de Sanabria a Rihonor de Castilla, en la frontera con Portugal, y que luego continúa hasta Braganza como principal comunicación por carretera entre la capital sanabresa y la trasmontana, está pendiente para su mejora de que se defina la variante internacional de ese trazado, según ha asegurado el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

El máximo responsable autonómico se ha referido a esa infraestructura de gran importancia para las comunicaciones entre Sanabria y el nordeste de Portugal, de la que hay proyectada desde hace años una mejora que aún no se ha materializado. Al respecto, Fernández Mañueco ha sostenido que esa actuación está a falta que se defina esa variante internacional, "que tienen que concretar los Gobiernos de España y Portugal", ha precisado.

El presidente de Castilla y León se ha referido a esa y otras infraestructuras viarias durante la firma del protocolo de colaboración con la Diputación de Zamora para la rehabilitación del Camino del Lobo que une las comarcas de Sanabria, La Carballeda y Aliste.

Fernández Mañueco se ha comprometido a presupuestar lo antes posible la mejora de las carreteras de Pino del Oro a Moralina de Sayago y la de San Pedro de las Herrerías a la carretera Nacional 631.

Además, la Junta avanza en las gestiones para permutar varias carreteras con la Diputación de Zamora, con el fin de que el Gobierno autonómico asuma la titularidad de la carretera que conecta Ungilde con Robledo, una conexión directa con el Camino del Lobo; y a cambio ceder a la Institución provincial un tramo de carretera autonómica en Puebla de Sanabria y otro en Fonfría.