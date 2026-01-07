El Camino del Lobo revive como vía de cohesión, turística y antiincendios de 'la raya'

El Camino del Lobo, una vía asfaltada en los años ochenta del siglo pasado y que desde hace años se encuentra intransitable al estar comido por la vegetación, se recuperará como ruta de comunicación y cohesión territorial entre poblaciones de tres comarcas del oeste zamorano, vía de atractivo turístico y carretera imprescindible para los servicios antiincendios de cara a la lucha contra los fuegos del verano en la Sierra de la Culebra y la zona de 'la raya' fronteriza con Portugal.

De hecho, se trata de una vía de 23 kilómetros que transcurre paralela a la frontera y que comunica Aliste, La Carballeda y Sanabria, según se ha puesto de relieve este lunes en el protocolo de colaboración para la recuperación de esta vía suscrito por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez.

el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, tras la firma del protocolo de colaboración. / Alba Prieto

Gracias a ese protocolo, que aporta una inyección económica de seis millones de euros, cinco de ellos procedentes de la Administración autonómica, el próximo lunes saldrán a licitación las obras de mejora, ampliación y pavimentación de esa vía rural, cuya recuperación fue uno de los compromisos de la Junta reflejados en el denominado Plan de la Raya.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, han firmado en la sede de la Institución provincial ese protocolo de colaboración para la mejora de esa vía que atraviesa la Sierra de la Culebra.

Los trabajos que el próximo lunes día 12 de enero saldrán a licitación, permitirán acometer la renovación integral del trazado viario entre las localidades de Villarino de Manzanas, Linarejos y Robledo de Sanabria.

Fernández Mañueco ha señalado que, a través de esta actuación, se da cumplimiento a uno de los compromisos recogidos en el Plan Especial de la Raya para dar un impulso decisivo a los recursos turísticos de la zona, caracterizada por su riqueza natural y su potencial para el desarrollo de actividades al aire libre. La mejora del Camino del Lobo facilitará el turismo de naturaleza con las rutas de senderismo y bicicleta de montaña, así como la observación de fauna y flora, contribuyendo al incremento de la actividad económica y a la generación de empleo en el entorno.

Los presidentes de la Junta de Castilla y León y de la Diputación de Zamora, junto a alcaldes de los municipios por los que transcurre el Camino del Lobo. / Alba Prieto

Ha resaltado que esa ruta une lugares tan emblemáticos desde el punto de vista turístico como Robledo de Sanabria, donde se encuentra el Centro del Lobo Ibérico de Castilla y León, que recibe 40.000 visitantes al año; Villardeciervos, declarado conjunto histórico-artístico y cuna de la Sierra de la Culebra; o Santa Cruz de los Cuérragos, una población de arquitectura tradicional singular y un importante entorno medioambiental.

La actuación fomentará una ruta circular turística transfronteriza entre la Sierra de la Culebra y el Parque Natural de Montesinho, en Portugal, uniendo, además, las poblaciones de Robledo de Sanabria, Linarejos, Riomanzanas y Rihonor de Castilla.

Esta iniciativa tiene como principal objetivo lograr un impacto relevante en el turismo y en la economía de la zona, especialmente en municipios como Puebla de Sanabria, Manzanal de Arriba y Figueruela de Arriba.

Fernández Mañueco ha destacado que, a través del protocolo, la Junta de Castilla y León y la Diputación de Zamora refuerzan su apuesta por el desarrollo del oeste de la provincia y la creación de oportunidades y el empleo, a la vez que reafirman su compromiso con la ejecución del Plan Especial de la Raya en colaboración con las entidades locales.

Estado actual del trazado

Por su parte, el presidente de la Diputación de Zamora ha recordado que fue la Institución provincial la que en el año 2023 encargó al redacción del proyecto de obras para recuperar esa vía. Un estudio previo reflejó que en su primer tramo de diez kilómetros, entre Villarino de Manzanas y Linarejos, el firme estaba muy deteriorado, el asfalto estaba invadido por la vegetación y la anchura de la vía oscilaba entre los cuatro y los cinco metros en distintas zonas.

Un segundo tramo, de apneas 400 metros, constituía un punto negro, ya que era el paso subterráneo bajo la vía férrea convencional Zamora-Orense y por él no podían circular ni camiones de recogida de residuos ni vehículos de prevención y extinción de incendios, lo que, "dejaba prácticamente incomunicadas una parte del trazado con otra", ha explicado Faúndez.

El tercer y último tramo, entre Linarejos y Robledo, también requería mejoras y es por ello que se ha planteado el acondicionamiento en todo el trazado de 23 kilómetros de dos carriles de circulación asfaltados, de 2,75 metros cada uno, con arcenes de 0,5 metros a cada extremo.

Además, el asfaltado estará adaptado para soportar un tráfico pesado de al menos 25 vehículos de mayor tonelaje al día.

Eso supondrá también una mejora de comunicaciones de cara a afrontar posibles incendios forestales, ya que, según ha apuntado el alcalde de Puebla de Sanabria, José Fernández, la ruta transcurre por el tercio de la Sierra de la Culebra que se ha librado de los incendios forestales del asolaron la zona en 2022.