El belén de la Diputación de Zamora supera los 51.000 visitantes
El montaje, realizado por La Morana e integrado por más de 200 piezas, ha alcanzado un “nuevo récord” de público
El Belén “Arte, técnica y tradición” ha registrado 51.127 visitas desde su apertura al público el pasado 3 de diciembre de 2025 hasta el cierre este 6 de enero de 2026 en la sala de exposiciones de La Encarnación.
El dato supone “un nuevo récord” de asistencia y “en el que sin duda es un referente del belenismo en España” indican desde la Diputación de Zamora.
El Belén de la Diputación de Zamora vuelve a situarse como la exposición más visitada del calendario cultural de la provincia de Zamora.
El montaje “Arte, técnica y tradición” lo han integrado más de 200 piezas del artesano José Luis Mayo Lebrija, de estilo hebreo en una cuidada recreación del nacimiento de Jesús que combina arte, técnica y tradición situada a lo largo de cien metros cuadrados.
Por 26 ocasión la Diputación de Zamora ha confiado en la Asociación Belenista La Morana para realizar el nacimiento que también ha contado con el respaldo de Caja Rural León Ourense Valladolid Zamora.
Otros montajes
La Asociación Belenista La Morana también ha realizado, entre otros, el belén del Ayuntamiento de Zamora, ubicado en la iglesia de la Magdalena, o de la Diputación de Salamanca o el instalado en la presidencia de la Junta de Castilla y León.
