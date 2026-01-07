Amy Winehouse cobra vida con la banda zamorana Soul N’Sound

Amy Winehouse cobrará vida en Zamora este sábado, 10 de enero, durante 70 minutos en el Teatro Ramos Carrión con un repertorio más que completo, con arreglos impecables de Ángel Pérez, y muy trabajado por los siete grandes músicos de la banda zamorana Soul N’Sound y una solista con una voz prodigiosa de timbre oscuro, profundo y aterciopelado, Alicia Ruiz.

El proyecto parte, precisamente, de la gran admiración que la intérprete zamorana siente hacia la virtuosa música británica desde que la descubrió con 20 años, en 2007. Tras dos años dándole vueltas, lo planteó a la banda y cuajó en forma de un tributo a la mítica Amy Winehouse que se atrevió con géneros como el soud, el jazz, rhythm and blues e, incluso, con el caribeño ska.

Ese es el reto de Alicia que tiene buena parte del camino hecho por la semejanza de su "voz negra" con la de su ídolo, arropada por Víctor Fernández, saxo tenor; por Aníbal Silva, trombón de varas; por Luis Gil, batería; por Javier Núñez, guitarrista y bajista; por Demetrio Madrid Martín, el saxo barítono; y Ángel Pérez, en el teclado y voces. El grupo al completo irá dejando sobre el escenario "lo mejor la Winehouse, lo más conocido y otros que no lo fueron tanto" pero que están entre los preferidos de Alicia y que irán intercalándose, algunas baladas, 16 temas en total. Para la apertura no podía faltar "Back to Black" que parafrasean para dar título al tributo, "Back to her" (volver a ella), que comienzará a las 20.00 horas el sábado.

Este trabajo que trae a Zamora música soul y negra es un reto para toda la banda y, especialmente, para quien la colocó sobre la mesa. "Alicia siempre tuvo ganas de llevar a cabo y que a ella le va muy bien, lo que ocurre es que era un desafío porque Amy hizo temazos", explica Ángel Pérez, satisfecho con un trabajo en equipo que "suena muy bien porque ellos son unos grandes músicos y ella una muy buena solista, sino porque hemos logrado una compenetración absoluta".

Habrá sorpresas, adaptaciones que permitirán meter guitarra donde había saxo, experimentar, sorprenderá y confían en que lleguen giras que están en ciernes dentro y fuera del país, como París. De momento, ya están en una plataforma importante para despegar.