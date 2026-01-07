¿Por qué 2026 es "el año clave" para el turismo en Zamora?

El año 2025 no ha sido plenamente satisfactorio en términos estadísticos para el sector del turismo en la provincia de Zamora, especialmente si se compara con los ejercicios inmediatamente posteriores a la pandemia. Los incendios forestales, el cierre de varios establecimientos hoteleros en la capital y el ajuste general del turismo de interior tras el efecto rebote de la Covid han condicionado los datos oficiales de visitantes y pernoctaciones.

Sin embargo, los responsables del área en la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de la capital coinciden en una idea clave: la percepción en la calle no se corresponde del todo con las cifras. Hay más visitantes, más movimiento en bares, restaurantes y espacios públicos, al igual que una mayor presencia de turistas en fechas señaladas. Por ello, valoran que parte del problema reside en la metodología de recogida de datos, que penaliza el cierre de hoteles tradicionales y no refleja con precisión el auge de los apartamentos turísticos, el excursionismo de un día o el turismo de autocaravanas.

Una edición de Edades en auge

"Tenemos buenas expectativas para este año que comienza con la continuación de la celebración de la exposición de las Edades del Hombre, que están funcionando muy bien y que con el boca a boca y la calidad de la muestra, estamos seguros de que más gente va a venir a vernos", comenta el responsable del área de Turismo en la Diputación de Zamora, Víctor López de la Parte. Muestra que se celebra en unos meses tradicionalmente flojos para la provincia tras el periodo navideño en el que el objetivo es transformar las excursiones de día en estancias más largas mediante rutas por la provincia y visitas guiadas gratuitas por la ciudad. Tarea en la que las instituciones se han volcado para que quien llega atraído por la exposición encuentre motivos suficientes para dormir en Zamora y descubrir otros rincones del territorio.

Periodo en el que se vuelven a ofertar distintas rutas para dar a conocer la provincia e intentar que aumenten las pernoctaciones. Programa que "está funcionando muy bien", indica el diputado, y sobre el que se profundizará con los técnicos de turismo para analizar cuáles son las visitas que mejor funcionan para reforzarlas y ofrecer alternativas a destinos que sean menos solicitados por los viajeros.

Calles abarrotadas de gente durante la pasada edición de la feria del queso Fromago. | JOSE LUIS FERNÁNEZ (ARCHIVO)

Otro de los grandes pilares del turismo zamorano es la Semana Santa, uno de los principales símbolos de identidad de la ciudad. Sin embargo, ante "la creciente proliferación de declaraciones de Interés Turístico Internacional en otras localidades que ha diluido parte de su carácter diferencial", desde la Diputación se insiste en reforzar su singularidad y mantener su prestigio a nivel mundial.

"Creo que va a ser un primer semestre del año muy bueno", vaticina López de la Parte. Primer semestre que se presenta sólido y al que prosigue una segunda mitad de año 2026 excepcional gracias a dos grandes eventos: el eclipse solar total y la celebración de la tercera edición de la Feria Internacional del Queso, Fromago.

Un eclipse que atrae turismo

El 12 de agosto de 2026 está marcado en rojo en el calendario zamorano gracias a la fuerte campaña que el Patronato de Turismo lanzó hace un par de años para situar a Zamora en el mapa internacional del turismo astronómico. La provincia es uno de los lugares donde mejor se podrá observar este fenómeno, lo que ha despertado el interés de touroperadores especializados, especialmente del norte de Europa y Estados Unidos. "Todo está lleno ya para esa semana", confirma el responsable provincial de Turismo. Hoteles y alojamientos que registran ocupación completa, lo que confirma el potencial del llamado turismo de las estrellas, un segmento emergente y perfectamente compatible con la oferta de naturaleza, patrimonio y gastronomía de Zamora.

"Abre nuevas perspectivas de negocio para nuestros establecimientos turísticos muy interesantes, por lo que estamos muy contentos de abrir esta nueva puerta al firmamento, como reza el eslogan de la última campaña presentada en la feria Intur y de posicionar a Zamora como un destino especial para ese turismo de las estrellas por la calidad de los cielos", detalla López de la Parte.

Los responsables de la Diputación durante una promoción del eclipse. / Jose Luis Fernández

A este fenómeno, se suma en el mes de septiembre una nueva edición de Fromago, que aspira a dejar de ser únicamente una feria consolidada a nivel nacional para convertirse en la más importante de Europa. Un evento corto pero intenso, que se desarrollará del 17 al 20 de septiembre, con un fuerte impacto económico y promocional.

Optimismo también desde el Ayuntamiento

Desde el Ayuntamiento de Zamora, el concejal de Turismo, Christoph Strieder, comparte este optimismo para el 2026, destacando el buen comportamiento del turismo en Navidad, una tendencia que se mantiene desde hace varios años. "Miro con optimismo al próximo año, aunque también hay que tener en cuenta la situación económica de la gente porque nosotros tenemos mucho turismo familiar, personas de clase media, y la gente actualmente no está en los mejores momentos con la subida de los precios", comenta el edil.

Strieder subraya, además, el impacto positivo de la programación cultural, la apertura de museos y el atractivo del patrimonio para atraer a los turistas. A medio plazo, el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino permitirá también mejorar la experiencia del visitante con proyectos como el ascensor de la Catedral, previsto para el verano de 2026 o las nuevas rutas de patrimonio industrial que proyectan desde el consistorio. También se avanza en la mejora de la movilidad y la accesibilidad con aparcamientos disuasorios, nuevas áreas para autocaravanas y la futura puesta en marcha del ascensor de San Cipriano, que facilitará el acceso al casco histórico.

Muchos más que románico

Oferta que debe adaptarse a un perfil del visitante que ha evolucionado. Por ello, a la tradicional atracción del románico se suma un catálogo más amplio que incluye naturaleza, observación de aves, rutas por el Duero, turismo gastronómico y eventos culturales. Diversificación que ha permitido atraer a "familias, turistas jóvenes y visitantes interesados en experiencias al aire libre", valora el concejal de Turismo.

Autoridades en una visita a la cubierta de la Catedral. / Cedida

Un cambio de perfil y de hábitos de los viajeros que se traduce en el uso de nuevos canales y lenguajes para captar su interés. En este sentido, las campañas con creadores de contenido y divulgadores culturales han sido claves para que Zamora deje de ser la gran desconocida para convertirse en un destino muy interesante al que se quiere volver una vez que se conoce. Estrategias en redes sociales que tratan de sembrar una semilla de futuro para el sector turístico.

Necesidad de más plazas hoteleras

Sin embargo, pese a este optimismo, desde la Diputación se muestran también realistas y conscientes de que uno de los desafíos es aumentar las plazas hoteleras, especialmente en la capital "porque cuantos más establecimientos hosteleros, más empleo se crea, más personas pueden venir a vernos y más personas pueden venir también a gastar dinero", indica López de la Parte, porque sin inversión privada no será posible absorber el crecimiento esperado ni generar más empleo ligado al turismo. Por ello, insisten en la necesidad de seguir invirtiendo en turismo. "Las administraciones tenemos que estar ahí para ayudar a las personas que quieran emprender en turismo e invertir en crear puestos de trabajo para el turismo", añade.

En conclusión, el turismo en Zamora durante el pasado año ha estado marcado por dificultades coyunturales y ajustes estructurales, pero también por una base sólida de visitantes y una clara diversificación del producto. Con grandes eventos en el horizonte y una estrategia más afinada, Zamora se prepara para convertir 2026 en un punto de inflexión para el sector con el objeto de que el turismo se transforme en una oportunidad real. De este modo, no se trata solo de resultados inmediatos, sino de sembrar a medio y largo plazo, posicionando Zamora como un destino auténtico en el que disfrutar de experiencias. 2026 se perfila como un año clave con eventos de alcance internacional, mayor cooperación institucional y una estrategia orientada a atraer más perfiles de turistas, aumentar pernoctaciones y generar mayor impacto económico. El reto ya no es solo atraer visitantes, sino convertir Zamora en un lugar donde quedarse más tiempo, consolidando el turismo como un verdadero motor de desarrollo para la provincia.