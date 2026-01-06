Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Zamora, la segunda provincia de España con mayor aumento de ventas de la Lotería del Niño

En la provincia, la recaudación final asciende a casi cinco millones y una media de 30 euros por habitante en el sorteo de este martes

Colas en una administración de loterías de Zamora.

Alberto Ferreras

Loterías y Apuestas del Estado ha dado a conocer este martes por la mañana, poco antes del inicio del sorteo, la recaudación final de décimos vendidos para el Sorteo Extraordinario del Niño de la Lotería Nacional.

El desglose por provincias revela que Zamora fue, de toda España, la segunda provincia en la que más se incrementaron las ventas respecto al sorteo del año pasado. En concreto, lo hicieron más de un 9% y la recaudación final no llegó por muy poco a los cinco millones de euros, con una media de 30 euros jugados (un décimo y medio) por habitante.

La provincia española en la que más crecieron las ventas fue León, quizá por el tirón de haber sido la gran agraciada en el sorteo de Navidad, donde el incremento rondó el 24%.

En el conjunto de España, la subida media de la recaudación fue de tan solo el 1,24%.

En concreto, en Zamora 4.988.180 euros, con un incremento del 9,1% respecto al Sorteo del Niño de 2025 y una media de 30,19 euros jugado por cada habitante de la provincia en el sorteo de este martes. Esa cantidad supone casi medio millón de euros más que lo consignado inicialmente, según los datos del organismo de Loterías y Apuestas del Estado.

